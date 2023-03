BBB 23: MC Guimê vence a prova do anjo. Saiba quem ele mandou para o Monstro

MC Guimê vence a prova do anjo pela segunda vez seguida no BBB 23 e decide quem vai cumprir o Castigo do Monstro

Na tarde deste sábado, 4, os participantes do BBB 23 fizeram mais uma Prova do Anjo e o campeão foi o MC Guimê. Na prova da rodada, os brothers e sisters tiveram que conquistar cubos para formar uma formar a letra M.

Eles conquistaram a pontuação ao arremessar um disco em uma pista e também podiam retirar os personagens dos colegas do jogo. O primeiro a completar a letra M foi o campeão da prova.

Com o poder do anjo, MC Guimê escolheu dois participantes para cumprir o Castigo do Monstro, que é ficar vestido de manipulador e de marionete. Ele indicou Gabriel Santana e Marvvila para o Monstro.

Além disso, o cantor também definiu quem vai participar do almoço do anjo com ele e convidou Cara de Sapato, Amanda e Ricardo.

Big Boss dá bronca em Fred e Bruna

O Big Boss do BBB 23 não gostou nada de ouvir críticas para a sua equipe de produção e decidiu dar uma punição para Fred e Bruna Griphao neste sábado, 4. A produção reuniu os participantes na sala de estar para a declaração do Big Boss com a punição para os dois, que perderam 200 estalecas cada um.

“O senhor Fred insultou a produção nessa noite. Dona Bruna questionou a imparcialidade da produção por conta do seu figurino”, afirmou a voz misteriosa.

E ainda completou: “Fred e Bruna perdem 200 estalecas cada e eu aproveito para lembrar a todos a grave consequência para vocês que esse tipo de atitude pode levar. Sigam seu jogo e esqueçam a produção”. Logo depois da bronca, Bruna disse que estava apenas brincando quando falou do figurino.