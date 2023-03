BBB 23: Big Boss dá bronca em Fred e Bruna: 'Grave consequência'

Big Boss perde a paciência e dá punição para Fred e Bruna e também uma bronca: 'Esqueçam a produção'

O clima ficou tenso na casa do BBB 23, da Globo, na manhã deste sábado, 4. Isso porque a voz do Big Boss deu uma bronca em Fred e Bruna Griphao. A produção do reality show não gostou nada de ser criticada por eles e decidiu dar uma punição para os dois.

A punição foi avisada pelo Big Boss com direito a uma bronca para os dois. “O senhor Fred insultou a produção nessa noite. Dona Bruna questionou a imparcialidade da produção por conta do seu figurino”, afirmou a voz misteriosa.

E ainda completou: “Fred e Bruna perdem 200 estalecas cada e eu aproveito para lembrar a todos a grave consequência para vocês que esse tipo de atitude pode levar. Sigam seu jogo e esqueçam a produção”. Logo depois da bronca, Bruna disse que estava apenas brincando quando falou do figurino.

Foga assusta aos brothers no BBB 23

Durante a festa da madrugada deste sábado, 4, os brothers foram surpreendidos com um início de fogo no cenário. Eles se assustaram quando perceberam que algumas bexigas do cenário pegaram fogo.

O cenário da festa tinha várias bexigas no chão e algumas começaram a pegar fogo. Os participantes gritaram para alertar a produção. “Fogo, fogo, fogo, real!”, disseram. Alguns brothers começaram a chutar as bexigas para apagar o fogo. O problema foi resolvido rapidamente e não precisou de uma ação da produção.