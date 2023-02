BBB 23: MC Guimê cai no choro ao receber recado da família no Almoço do Anjo

Vencedor da Prova do Anjo, MC Guimê se emocionou ao receber o vídeo com mensagens carinhosas de Lexa e de sua família

MC Guimê decidiu levar Aline Wirley, Bruna Griphao e Ricardo para o Almoço do Anjo do BBB 23 nesta segunda-feira, 27. O cantor ficou bastante emocionado ao assistir o vídeo com a mensagem de sua família sendo amparado pelos amigos.

Além do recado de alguns familiares, a esposa do funkeiro, Lexa, também deixou uma mensagem carinhosa para o amado. A cantora falou da felicidade que estava em ver que o marido venceu a prova, e confessou que está com saudade.

"Amor da minha vida! Eu sei o quanto você queria ganhar essa Prova. Eu estou morrendo de saudade de você, mas eu estou muito orgulhosa de você, muito. Quero que você se jogue, que você se divirta. Beijos e eu estou aqui te esperando sempre", disse ela, bastante emocionada.

Guimê agradeceu as palavras dos familiares e se declarou. "Obrigada amor, obrigada família. Valeu pai, valeu meus irmãos, amo vocês! Obrigado", falou o artista. "Agora eu sei quem é a Lexa! Eu sei sim, pô. Já vi em outras paradas. Agora eu sei quem é a mulher, a braba!", brincou Ricardo.

Confira o vídeo da família de MC Guimê:

