BBB 23: MC Guimê avalia postura de Gustavo no jogo: "Finge ser um cara bonzinho"

O cantor MC Guimê conversou com Gabriel e Bruna Griphao sobre a forma que Gustavo age no confinamento

Nesta quinta-feira, 26, MC Guimê, Gabriel Tavares e Bruna Griphao se reuniram para conversar sobre o jogo do BBB 23, e Gustavo Benedeti virou assunto entre os brothers.

Durante a conversa, o cantor avaliou a postura do colega de confinamento, e afirmou que ele "finge ser um cara bonzinho", contudo, ele usa isso para conseguir se beneficiar e tirar informações de outros participantes.

"O cowboy está jogando, ele é jogador, ele finge ser um cara bonzinho. Ele pode ser bonzinho na rua, mas aqui ele está usando isso em benefício dele", disse o funkeiro, que em seguida pontuou algumas atitudes do empresário que o incomoda.

"Ele cola no Fred, cola no Sapato, que consegue tirar mais informação. O que ele tiver de informaçãozinha já pra ele é valido... Eu não vejo esse cara ser muito gente boa, moscando no ponto, não!", afirmou.

Gabriel concordou com Guimê e disse que também não confia no affair de Key Alves. Depois, o marido de Lexa falou sobre os participantes que são opções de voto. "Domitila, se não tiver, Gabriel Santana, para mexer no jogo", justificou.

Key detona MC Guimê

Key Alves decidiu alfinetar o funkeiro Mc Guimê nesta quinta-feira, 26. Ela confessou que achava o cantor uma pessoa forte no confinamento, mas acabou mudando sua visão quando ele ficou ao lado de Gabriel Tavares em meio às polêmicas dele com a atriz Bruna Griphao.

"O Gabriel fez tanta merda que é muito difícil quem colar com ele andar certinho. Faz merda junto. O Guimê, que eu achava um cara muito forte lá fora, um cara que poderia ir para a final... Ele cagou andando com o Gabriel. Ele tava gritando que todo mundo sabia que o Gabriel tava brincando quando falou aquilo [sobre 'dar uma cotovelada em Bruna'], mas o Tadeu falou que isso não é brincadeira. Ele assumiu o B.O. do Gabriel. Pra um cara ídolo igual ao Guimê, é zoado, cara, é muito zoado", pontuou a jogadora sobre o recado de Tadeu Schmidt sobre o relacionamento tóxico que o modelo estava vivendo com a atriz.

