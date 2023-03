BBB 23: Marvvila reclama de punição e leva bronca da produção: ''Brincadeira''

Após tomar punição, Marvvila reclama e produção repreende atitude da sister na hora

Na manhã desta terça-feira, 14, a cantora Marvvila tomou uma punição e não gostou nem um pouco de ter tido perdidos estalecas. Além disso, a artista levou uma chamada da produção.

O episódio aconteceu logo ao acordar quando foi trocar de roupa e tirou o microfone. Sem o acessório, ela se comunicou com Sarah Aline e logo perdeu 50 estalecas. Já que a regra é clara para todos: não pode falar sem o microfone.

"Ah, mano, tá aqui pertinho de mim. Eu tô muito lascada de estaleca, só hoje já perdi 100. Tava pertinho de mim, sei que dá pra ouvir. No Jogo da Discórdia a gente coloca na perna", reclamou a sister.

Após sua fala, a participante levou outra "chamada" da direção do programa e logo respondeu amenizando. "Era brincadeira", disse.

O ator Gabriel Santana, que também estava no quarto Fundo do Mar, falou com a amiga: "Continua discutindo, vai. Não é sobre dar pra ouvir, é sobre regra".

Fred tenta expor Domitila, mas acaba desmascarado: ''Acho incrível''

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 13, pegou fogo no BBB 23! Divididos nos grupos que todos já conhecem, Fundo do Mar e Deserto, os brothers sortearam adjetivos e escolhiam alguém do outro grupo para acusar.

Ao tirarem a palavra "arrogante" o grupo de Fred Desimpedidos apontou o nome de Domitila e a escolheu para julgar. Como já pensado antes do jogo, o jornalista levou a fala da ativista sobre Larissa aproveitar a vida no direct ao sair do reality e que sua eliminação ainda não havia ocorrido, porque a Miss Alemanha não tinha articulado com seus aliados.

“Pelé era malandro em uma situação ou outra, mas ele nunca foi sujo, ele nunca jogou baixo, ele nunca foi mentiroso, que foram coisas que você fez", declarou Fred.

Em resposta, Domitila relembrou alguns momentos com o adversário no Quarto Branco. "Eu acho incrível, Fred, não sei se o seu grupo sabe que você me sugeriu no Quarto Branco eu te dar a prova e em contrapartida você iria convencer o seu grupo em não votar em mim, porque tem o poder de persuasão [...] Você foi a pessoa que falou que o Brasil não quer uma pessoa como o Facinho aqui, falou pra gente: 'olha com quem você joga', e vem dizer que eu sou arrogante? Acho incrível", respondeu ela.

