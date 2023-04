BBB 23: Marvvila ganha poder durante o Jogo da Discórdia

Marvvila é a última participante a restar no Jogo da Discórdia e conquista um poder para usar na próxima formação do paredão

Na noite desta segunda-feira, 3, o Jogo da Discórdia deu um poder especial para um dos participantes do BBB 23. Logo no início da dinâmica, o apresentador Tadeu Schmidt revelou a novidade da semana: um participante iria ganhar um poder para usar na formação do próximo paredão. E a sortuda foi Marvvila.

Durante o Jogo da Discórdia, os participantes jogaram o Tiro, Porrada e Bomba e tiveram que dizer os defeitos uns dos outros. No começo do jogo, eles fizeram um sorteio na ordem que cada iria falar. Um de cada vez, eles falaram sobre os rivais, que levaram disparos de fumaça ou de tinta.

Os participantes foram sendo eliminados quando eram chamados duas vezes para ouvir seus defeitos. Assim, o participante que restasse no jogo ganharia o prêmio.

Marvvila foi a única a permanecer no Jogo da Discórdia e ganhou o poder de fazer uma indicação no próximo paredão do BBB 23. Porém, ela só vai saber disso no momento certo.

No entanto, Marvvila ainda corre o risco de não usar o poder. Isso porque ela está no paredão da semana contra Amanda, Domitila e Larissa. Tadeu Schmidt já afirmou que se a dona do poder for eliminada na terça-feira, 4, o poder não será usado na dinâmica de formação do paredão.