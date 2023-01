BBB 23: Marília manda recado para os brothers e faz alerta para Fred

A primeira eliminada do BBB 23, Marília mandou um recado para a casa mais vigiada do Brasil e fez um alerta para o influenciador Fred

Nesta última sexta-feira, 27, os participantes do BBB 23 se surpreenderam ao, antes de entrarem na festa, receberem um recado a primeira eliminada no reality, Marília.

A maquiadora lembrou os brothers ao início de sua mensagem que, antes de ser eliminada ficou no “Quarto Secreto” com Fred Nicácio e pode ver e ouvir muitas coisas que aconteceram na casa mais vigiada do Brasil: “Fui eliminada mas assisti muita coisa, estou sabendo de muito bafafá”.

“Tudo que eu imaginava, tudo que eu pensava era realmente... Todas as articulações, todos os fuás e fuxicos. Fiquei sabendo de muita coisa”, comentou a eliminada da semana.

Marília ainda fez um alerta para alguns participantes: “Já quero adiantar para vocês que estão pensando que as plantinhas vão se safar, não vão não meu amor. Já estão na mira. Tomem cuidado”.

Ao final da mensagem, Marília mandou um recado diretamente para o influenciador Fred, do canal Desimpedidos: “E quem disse que ia morder o pescoço dos seus próprios aliados... Bruno Fred, já começou. Já começou a queimar, já começou a torar, abra seu olho”.

Durante a festa que Marília e Fred Nicácio assistiram no Quarto Secreto, o participante Gabriel disse que não teria problema em “morder o pescoço” de seus aliados, se referindo a Fred Desimpedidos.

Enquanto alguns da casa comemoravam o recado, o ex namorado de Bianca Andrade comentou que entendeu a mensagem: “Ela me deu um aviso”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Punição!

Ainda nesta sexta, a jogadora de vôlei Key Alves recebeu uma punição dentro da casa enquanto fofocava sobre um famoso que já havia ficado.

Antes de revelar quem foi sua melhor ficada, Key disse para Domitila Barros: “Vai dar aviso, f*da-se... Esse foi assim... Era meu sonho com força, lá fora eu te conto”. Dito e feito, logo após isso, a sister perdeu 50 estalecas.