BBB23: Key Alves toma estalecada da produção após sussurrar sobre famoso que já ficou

Jogadora de vôlei Key Alves revela segredo sobre ficada favorita e toma punição da produção de Big Brother Brasil 23

Nesta sexta-feira, 27, a jogadora de vôlei Key Alves acabou perdendo 50 estalecas em uma punição depois de sussurrar o nome de um famoso que já ficou enquanto conversava com a sister Domitila, durante o confinamento do Big Brother Brasil 23.

As duas estavam falando sobre a top 3 ficadas que elas já tiveram, quando a atleta resolveu dedurar quem era seu top 1, mesmo sabendo que levaria punição da produção do reality show da Rede Globo.

“Vai dar aviso, f*da-se... Esse foi assim... Era meu sonho com força, lá fora eu te conto”, disse a jogadora para Domitila, em segredo. Então, ela levou o aviso da punição que tomou e as duas brincaram: “Essa valeu 50 estalecas”.

Enquanto estava fora do confinamento do BBB 23, Key Alves conquistou uma extensa lista de nomes famosos com quem já ficou. Alguns nomes como o cantor de piseiro João Gomes, o piloto de fórmula 1 Lando Norris, o ex-BBB Rodrigo Mussi, o fisiculturista Felipe Franco e o ator Murilo Cezar, entre outros que não são nem conhecidos pelo público.

Key tava falando do top 3 de caras que já pegou e fofocou pra Domitila o top 1 (ainda disseram que valeu perder 50 estalecas por essa pessoa). alguém faz esse trem viralizar e descubram quem é poooor favor 😏 pic.twitter.com/dIfAhiB07M — Rafaella (@rrafasilveira) January 27, 2023

Falou mesmo! Líder da semana, Antonio da Cara de Sapato revela sua opinião sobre o padrão estético que os lutadores de MMA, que assim como ele, têm que encarar

Ainda nesta sexta, o lutador de MMA e líder da semana deu sua opinião sobre padrões estéticos, mais especificamente em relação aos lutadores do esporte que pratica. “Sempre tentei evitar, mas estourou um pouquinho [por causa] de soco, não foi nem no jiu-jitsu. Vai piorando com o tempo porque estoura de novo, e orelha tem vários vasos. Quando se quebra a cartilagem, dá inflamação. No meio da luta, não se para para ver. Aquilo é sangue coagulado, que fica duro”, explicou Cara de Sapato.

