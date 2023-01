BBB 23: Marília diz quais brothers têm o jogo sujo: 'Serão eliminados'

Marília dá sua opinião sobre o jogo sujo no BBB 23 e cita nomes: 'Estratégias que não são de pessoas leais'

Primeira eliminada do BBB 23, da Globo, Marília esteve no programa Mais Você, da Globo, para tomar o café da manhã com a apresentadora Ana Maria Braga e detonou dois brothers que ainda estão confinados no reality show. Ela apontou dois brothers que estariam fazendo um jogo sujo na opinião dela.

Marília apontou Gabriel e MC Guimê como participantes que não seriam leais com seus aliados. Ela começou seu depoimento falando sobre o que pensa do jogo sujo. “Essa fala do Gabriel de dizer que ele é frio, calculista e é capaz de morder até o pescoço de algum aliado dele para poder conquistar o prêmio, isso é um jogo que não é nem sujo, é sujíssimo, pesadíssimo. É algo que eu nunca faria. E eu percebi depois que eu saí da casa que ali tem muitas pessoas que estão dispostas a negociar qualquer coisa, os seus valores, a sua honestidade, para chegar na final. Então realmente isso para mim é inegociável”, declarou.

Assim, Ana Maria Braga pediu exemplos e ela citou Gabriel e MC Guimê e explicou a sua decisão. “O Gabriel e eu acredito que alguns pontos também do MC Guimê. Eu acredito que ele pode escorregar em algum momento e o público enxergar como um jogo sujo. Não sei como está, não vi ainda a opinião das pessoas em relação a ele. Mas no meu ponto de vista, a parceria entre Gabriel e o Mc Guimê, os dois estão combinando e fazendo estratégias que, no meu ponto de vista, não são de pessoas leais, de pessoas honestas. Eu vi o vídeo em que eles estavam me fazendo de chacota dentro do quarto, rindo sobre o meu trabalho, quando na verdade eles não conhecem a Marilia, não sabem o que a maquiagem significa para mim e não sabem o que eu já fiz com a maquiagem de transformação na vida das pessoas. É uma insensibilidade, uma falta de caráter, de você julgar uma pessoa sem nem ao menos ter conhecido. Esses pontos, ao longo do jogo, não vão durar e logo serão eliminados”, contou.