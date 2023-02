BBB 23: Marília comemora eliminação de Paula: "Não deu para você"

Marília e Paula protagonizaram treta que viralizou na web

Assim que Tadeu Schmidt anunciou a eliminação de Paula do BBB 23, Marília, a primeira eliminada da temporada, se manifestou.

Anteriormente, assim que Paula foi indicada por Key Alves à berlinda, pelo Superpoder Curinga, a maquiadora também anunciou publicamente que estava torcendo para que ela deixasse o jogo.

"É babado! A cabrita sensitiva acerta na sua visualização, na sua bola de cristal, porque muitas pessoas disseram: 'A sua bola de cristal está quebrada'. Não estava. A bola de cristal da cabrita está intacta. Paula, não deu para você, realmente venha. A gente fez um mutirão e para quem disse que o mutirão da cabrita não funcionava, funcionou", comentou Marília.

Treta que viralizou

Marília sempre deixou claro seu desafeto pela biomédica, que começou ainda dentro do confinamento. Em um Jogo da Discórdia, as duas discutiram e viraram um dos assuntos mais comentados na internet.

Na ocasião, a maquiadora deu bomba para Paula e Gabriel. Após ouvir a justificativa de Marília, a biomédica disse que não se deu bem com ela porque não gostava de pessoas debochadas.

“Eu até me sinto lisonjeada de que eu influenciei a galera. A gente tentou conversar só que não rolou. Eu não falei de você para ninguém até o dia das líderes, elas falaram que vocês cogitaram colocar vocês. Eu não tinha falado nada de você, até peguei maquiagem de você emprestada. Até que começaram a saltar piadinhas dentro da casa. Eu falei que gente que é debochada e joga piada, eu não dou conta. Eu não tenho informação de você de fora”, disse Paula.

Logo depois, citou a campeã do BBB 21, Juliette Freire. “Gosta de dizer que o Brasil está vendo, quer dar uma de Juliette, pobre e sofrida...”, afirmou ela, que foi interrompida por Marília. “De Juliette eu não dou mesmo. Juliette é uma pessoa e você não queira me diminuir...”, rebateu. E Paula respondeu: “Eu não falei de você, Marília”. A maquiadora completou: “É a maneira como eu me senti”.