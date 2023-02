BBB 23: Mãe de Cara de Sapato posta foto do filho com Amanda: ''Vamos aguardar''

Mãe de Cara de Sapato compartilha foto do lutador com Amanda e comenta sobre a aproximação dos dois na casa do BBB 23

Após Antonio 'Cara de Sapato' Jr. (32) dar a entender que tem alguém fora da casa do BBB 23 durante sua festa na noite de quarta-feira, 01, a mãe do lutador fez um post misterioso nas redes sociais!

Dona Wilma Teresa compartilhou uma foto do filho feita na festa do atleta, em que ele aparece ao lado da sister Amanda (31). Os dois entraram juntos como dupla no reality, e desde então, ganharam a torcida do público para engatarem um romance.

Parece que até a mãe do brother torce para uma aproximação mais íntima entre os dois no programa comandado por Tadeu Schmidt (48). "Vamos aguardar o desenrolar dessa história", escreveu a mãe de Cara de Sapato na legenda do post, deixando no ar o possível affair.

Nos comentários, os seguidores shipparam os brothers. "Se a mãe aprova. Vai dar certo", "Manda aí uma telepatia pro seu filho, pelo amor de Deus, Dona Wilma", "O Brasil todo shippa", "Dona Vilma faça alguma coisa kkkkkk entre em um sonho dele dizendo que aprova o namoro", disseram.

Durante a festa, Cezar Black brincou com o lutador dizendo que duas sisters estavam a fim dele. "E as meninas?", perguntou Black. "Que meninas?", indagou Cara de Sapato. "Sarah e Tina estão doidas em você!", respondeu o enfermeiro. Em seguida, o lutador revela que tem algo mal resolvido fora do confinamento: "Tô de boa. Quero curtir e aproveitar. Ainda tenho um negócio lá fora pra resolver. Só me envolveria aqui se eu me apaixonasse."

Confira o post da mãe do brother Cara de Sapato:

Cara de Sapato revela que foi diagnosticado com Síndrome de Tourette

Cara de Sapato conversou com Marvvila e Gabriel Santana na cozinha do BBB 23 sobre terapia e auxílio psicológico. Durante o papo, o lutador revelou aos colegas de confinamento que faz acompanhamento clínico desde criança, quando foi diagnosticado com a Síndrome de Tourette.

"Comecei a ter tique nervoso e tal, a Síndrome de Tourette, com 7 anos de idade. Ou seja, desde muito cedo. Coisas que eu vejo hoje de inseguranças e medo e tudo isso na minha vida, hoje como adulto, eu enxergo que vieram da minha infância", relatou o líder da semana.

Ainda durante a conversa, Cara de Sapato contou que seus pais chegaram a levá-lo em médicos após notarem alguns sintomas. "Hoje eu tenho um pouco de entendimento disso pela vivência que eu tive nas terapias, porque eu faço terapia desde moleque, desde moleque eu tenho tique. Eu era muito hiperativo", recordou.

A Síndrome de Tourette é uma doença neurológica que faz com que a pessoa realize atos impulsivos e frequentes (tiques nervosos). Além disso, ela faz com que o indivíduo tenha dificuldade para se socializar. Essa doença afeta mais os homens e é geralmente diagnosticada na infância.

