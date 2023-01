BBB 23 levanta discussão sobre relacionamento tóxico; entenda perigos da situação para a saúde

Bruna Griphao e Gabriel Fop foram alertados sobre seu relacionamento tóxico durante o programa de domingo, 25

Logo nas primeiras semana da 23ª edição do Big Brother Brasil o público já se deparou com um assunto muito sério para ser debatido. Na noite do último domingo, 22, o apresentador Tadeu Schmidt deu um recado para Bruna Griphao e Gabriel Fop e fez um alerta sobre a relação tóxica que os dois estavam vivendo na casa mais vigiada do país.

"O Gabriel chegou a dizer: 'Daqui a pouco você levará umas cotoveladas na boca'. Isso não se diz nem de brincadeira", alertou Schmidt. Com a repercussão do caso, os fãs e telespectadores do programa passaram a comentar sobre os perigos de um relacionamento abusivo, que podem afetar a saúde mental e até a causar problemas físicos.

"É uma situação estressante --e nem é só para os dois envolvidos. O estresse pode aumentar quase todos os problemas de saúde, como problemas cerebrais, de tireóide, imunológicos e de peso", explica o neurocientista Fabiano de Abreu Agrela, citando um estudo publicado na revista científica Jama Network.

O profissional explica que estudos já comprovaram que a ligação entre relacionamentos tóxicos, estresse e saúde realmente existe. "O estudo Whitehall II, que é um marco de pesquisa, acompanhou mais de 10.000 pessoas por mais de 12 anos e que confirmou que a ligação é real."

Segundo Agrela, o estudo da revista mostrou que os pacientes que estavam em relacionamentos tóxicos corriam maior risco de desenvolver problemas cardíacos, o que pode causar até ataques cardíacos e derrames. Os que viviam relacionamentos saudáveis e não negativos estavam menos propensos aos problemas causados pelo stress.

"Os humanos adaptaram algo chamado Resposta Transcricional Conservada à Adversidade (CTRA) é um tipo de expressão gênica associada à inflamação e baixa imunidade", acrescentou o estudioso. Ele explica que o CTRA permite alguns benefícios a curto prazo, como maior cura e recuperação física.