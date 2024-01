BBB 24: Conheça a dieta arco-íris que pode ajudar síndrome de Yasmin Brunet

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutricionista Gisela Savioli explica os benefícios da alimentação colorida e como ela pode ajudar Yasmin Brunet no BBB

Confinada no BBB 24, Yasmin Brunet (35) contou aos colegas que sofre com a síndrome do intestino irritável e, por isso, possuí algumas restrições alimentares como não poder comer lentilha ou feijão. Em entrevista à CARAS Brasil, a nutricionista clínica funcional Gisela Savioli explicou que a dieta arco-íris, colorida e não restritiva, pode ajudar pacientes com a mesma condição.

A dieta arco-íris consiste em um plano alimentar não restritivo, que conta com frutas, verduras e legumes divididos entre os grupos de cores vermelho, verde, laranja e amarelo, roxo e branco. Apesar de não conhecer o quadro de Yasmin Brunet , a especialista explica que um plano alimentar variado é bastante recomendado para pacientes com a SII —como também é conhecida a síndrome.

Ela ressalta a importância de fazer um acompanhamento médico personalizado para entender qual o melhor tratamento. "Comida de verdade e colorida é uma primeira indicação por ser fonte justamente de nutrientes que vão ajudar a sair desse quadro pró-inflamatório, pois foram os produtos industrializados que acionaram o gatilho da inflamação e que costumam irritar a parede do intestino."

Leia também: Vício de Yasmin Brunet pode prejudicá-la no BBB 24; entenda

Savioli afirma que, após o atendimento personalizado, será possível entender se o adoecimento foi causado pela genética (o que ocorre em 20% dos casos), ou por hábitos e escolhas alimentares que possam acionar o gatilho genético da irritabilidade do intestino.

"Pacientes com SII têm um temperamento muito lábil. Tudo parece ser sentido ou visto de uma maneira mais intensa", completa. Ela diz que, por as células absortivas estarem completamente comprometidas devido à inflamação, muitos pacientes são magros, e estão desnutridos.

"A avaliação individualizada também pode indicar caminhos diferentes da SII, como a recomendação, por um tempo limitado, do chamado plano da chamada dieta FODMAP". A dieta orienta amenizar o consumo de alimentos crus e evitar os provocadores de gases, como os feijões. "Uma dica sem restrição é consumir maçãs cozidas após as refeições que ajudam na recuperação intestinal."

Abaixo, a especialista dá mais detalhes sobre a dieta arco-íris, suas recomendações e dicas, e fala sobre a dieta que Yasmin Brunet fez para ganhar massa muscular antes de entrar no BBB 24. Confira trechos editados da conversa.

A dieta arco-íris pode ser considerada restritiva?

Não. Por isso, eu falo em plano alimentar e estilo de vida colorido porque quando você olha para a natureza as opções e variedades são incontáveis, bem mais diversas do que a indústria coloca em seus produtos. Você aprende a usar a totalidade de vegetais, frutas, verduras, raízes e sementes, para todos os gostos e preferências. Não há nada na natureza feito para comer que tenha glúten, por exemplo. Existem objetivos particulares também, por exemplo as frutas com mais densidade calórica, como a banana, atemoia (geralmente da cor branca) não são tão recomendadas para quem quer emagrecer, e aqui estamos falando de exageros. Mas em regra geral, não há restrições.

Qual a importância de uma dieta rica em alimentos diversos?

Além das cores de cada alimento que já agregam diversidade alimentar, os alimentos de cada classe colorida também são variados. A grande vantagem também é que quando você enriquece a variedade alimentar, você diminui o risco de intolerância, ampliando as chances de sucesso no emagrecimento e tratamentos de outras condições de saúde.

Para quem é recomendado seguir essa dieta?

Costumo dizer que a alimentação arco-íris é indicada para crianças de 0 a adultos de 100 anos. Zero porque o bebê só se alimenta de leite materno, mas a mãe que faz o plano colorido enriquece o aleitamento com os nutrientes que vão flavorizar seu leite e o bebê já se familiariza com aquilo que será ofertado na introdução alimentar.

Qual a principal dica para esta dieta?

São três as principais recomendações. A primeira, prefira sempre a comida de verdade. Existe na natureza e é indicado para comer? Consuma. Foi processado e industrializado? Evite. Recomendação dois: sazonalidade. Eu defendo os orgânicos, mas especialmente os produtos da época e que fazem parte do seu bioma, da sua região, cultivados e colhidos principalmente pelos agricultores locais. Recomendação três: busque fornecedores próximos do local onde você mora. Agricultores regionais, hortas caseiras, feiras livres são os principais pontos desses tipos de alimentos que falei: cheio de nutrientes e coloridos.

Também no BBB, Yasmin Brunet disse que faz uma dieta para engordar. A dieta arco-íris pode ajudar nisso?

Quando falamos em dieta sempre associamos alimentação restritiva, mas vamos recordar a origem dessa palavra? 'Dieta' tem origem no latim 'diaeta', que por sua vez vem do grego 'díaita', que significa 'modo de vida'. Não tem nada a ver com a forma como a utilizamos hoje. Essa é uma vantagem do plano alimentar colorido. O objetivo principal é corrigir desequilíbrios que, a depender de cada pessoa, podem resultar em acúmulo de gordura ou em dificuldade de absorção e construção de massa muscular.