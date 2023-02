BBB 23: Larissa revela estratégia para não sofrer com términos de relacionamentos

Em conversa com os colegas do Quarto Deserto, Larissa revelou uma dica que usa para não sofrer no fim de seus namoros

Na tarde desta terça-feira, 7, Larissa revelou para os colegas do Quarto Deserto do BBB 23, uma estratégia que usa para não sofrer com términos de relacionamentos.

Durante uma conversa com Fred, Aline Wirley, Bruna Griphao e Ricardo, a professora de Educação Física contou que sempre que tem uma briga séria com algum namorado, grava a discussão para escutar depois e não passar raiva.

"Quando é uma briga muito séria, eu gravo no gravador e depois fico escutando", contou a sister. "Meu Deus que rancorosa", brincou Aline ao ouvir a colega.

Larissa, então, explicou sua estratégia. "As duas vezes que eu terminei meu relacionamento, eu gravei a última briga que a gente terminou e aí até hoje eu nunca sofri, nunca chorei. Eu escutava aquela coisa e ficava 'ah, filho da p***...' Juro! Aí a pessoa vinha tipo [imitando choro] 'ai, não sei o porquê a gente brigou...'. 'Tu lembra o que tu me disse?' Aí eu mando a gravação", contou ela, arrancando risadas dos amigos.

Larissa detona Cristian

No último Jogo da Discórdia, cada participante deveria escolher dois participantes e colocar em cada um deles uma placa com um adjetivo negativo. Larissa colocou a placa de "Venenoso" em Cristian e de "Sonsa" em Paula. Ela reclamou de ter recebido cobra no Queridômetro do brother.

"Venenoso e falso é ele. Várias situações que já vi ele falando do mal grupo dele para o nosso grupo. Ninguém me contou, eu vi. Vi ele revirando o olho e falando mal da Domitila. Hoje, ele estava falando que tinha que rever o VIP. Você fala mal do seu grupo o tempo inteiro", argumentou a sister.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!