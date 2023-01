BBB 23: Key revela hábito inusitado após treino: 'Fico cheirando'

Key Alves surpreende Gustavo ao fazer revelação sobre o seu pé enquanto recebe massagem: 'Eu tenho tara'

A jogadora de vôlei Key Alves pegou Gustavo, o Cowboy, de surpresa ao fazer uma revelação de sua vida íntima. Durante uma conversa no quarto, ela confessou que tem fetiche por pés e adora cheirar o próprio chulé.

A revelação foi feita por ela enquanto recebia massagem nos pés de Gustavo e também fazia carinhos nos pés dele. “Eu tenho tara por chulé e por pé. Pé e chulé. Quando acaba meus treinos eu tiro minha meia e fico cheirando. O meu chulé é cheiro de bebê, azedinho. Não é ruim”, disse ela, deixando o rapaz chocado.

Antes de entrar no BBB 23, Key Alves participou de um podcast e contou que realmente tem fetiche por pés e vende fotos desta parte do corpo em uma plataforma de adultos. "O que eu mais vendo é foto de pé. Eu gosto de pezinho também. Eu gosto. Gosto decolocar meu pé na cara dos boys. Mas eu gosto do meu, vou gostar de pé de homem? Gosto dele beijando o meu pé”, disse ela no podcast '4Talk Cast'.

Vingança? Key Alves revela para quem quer dar o Castigo do Monstro

Nesta semana, Key Alves contou que quer ganhar a prova do Anjo para dar o Castigo do Monstro para Bruna Griphao e Larissa. “Agora o monstro vai para as meninas por elas terem colocado a gente”, disse ela em conversa com Cristian, e ela confirmou o desejo.

“Certeza. Mas é com força. Não tenho nem dúvida. Ainda falo, é só o Monstro, não quer dizer que vou votar em vocês. Tenho outras prioridades”, afirmou.