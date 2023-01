BBB 23: Vingança? Key Alves revela para quem quer dar o Castigo do Monstro

Key Alves quer ganhar a prova do anjo e revela o motivo: 'Não tenho nem dúvida'

A jogadora de vôlei Key Alves quer ganhar a prova do anjo do BBB 23, da Globo, para alfinetar Bruna Griphao e Larissa. Após ter sido colocada no paredão pelas líderes da semana, ela contou que quer dar o Castigo do Monstro para as duas rivais.

Key fez a revelação durante uma conversa com Cristian. “Agora o monstro vai para as meninas por elas terem colocado a gente”, disse ela. Cristian perguntou que se ela tem certeza desta jogada, e ela confirmou.

“Certeza. Mas é com força. Não tenho nem dúvida. Ainda falo, é só o Monstro, não quer dizer que vou votar em vocês. Tenho outras prioridades”, afirmou.

Key Alves revela fetiche inusitado

A jogadora de vôlei Key Alves surpreendeu ao revelar um fetiche em sua vida pessoal. Antes de ser confinada no BBB 23, da Globo, ela participou do podcast '4Talk Cast' e contou sobre sua decisão de fazer fotos para uma plataforma de conteúdo adulto.

“O meu eu faço exatamente as fotos que eu fazia no meu Instagram e eu faço ali e ganho dinheiro com isso. São muitas fotos de biquíni, ensaios sensuais”, disse ela. Então, ela ainda contou que as fotos de pé fazem sucesso e ela tem um fetiche por pés. “O que eu mais vendo é foto de pé. Eu gosto de pezinho também. Eu gosto. Gosto decolocar meu pé na cara dos boys. Mas eu gosto do meu, vou gostar de pé de homem? Gosto dele beijando o meu pé”, disse ela.