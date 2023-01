Key Alves, do BBB 23, revela qual é o seu fetiche inusitado

Em participação em um podcast antes do BBB 23, Key Alves contou um detalhe inusitado que gosta em seus relacionamentos

A jogadora de vôlei Key Alves surpreendeu ao revelar um fetiche em sua vida pessoal. Antes de ser confinada no BBB 23, da Globo, ela participou do podcast '4Talk Cast' e contou sobre sua decisão de fazer fotos para uma plataforma de conteúdo adulto.

“O meu eu faço exatamente as fotos que eu fazia no meu Instagram e eu faço ali e ganho dinheiro com isso. São muitas fotos de biquíni, ensaios sensuais”, disse ela.

Então, ela ainda contou que as fotos de pé fazem sucesso e ela tem um fetiche por pés. “O que eu mais vendo é foto de pé. Eu gosto de pezinho também. Eu gosto. Gosto decolocar meu pé na cara dos boys. Mas eu gosto do meu, vou gostar de pé de homem? Gosto dele beijando o meu pé”, disse ela.

No BBB 23, Key Alves dá calcinha para Gustavo

Horas antes do paredão, Key Alves e Gustavo trocaram presentes enquanto faziam as malas para enfrentarem a berlinda nesta terça-feira, 24. Os dois estavam arrumando as malas e decidiram trocar itens íntimos para um lembrar do outro.

Key deu uma calcinha preta para o amado. “Pera aí, tu vai levar uma calcinha minha também. Tá achando que o quê? Que não vou te dar um chá?”, disse ela. Por sua vez, Gustavo deu uma cueca branca para a amada. “Você sempre vai lembrar de mim”, afirmou ele. E ela respondeu: “Vou usar como shorts”. Para finalizar, o rapaz respondeu: “Espero que a gente se lembre um do outro junto, coladinho”.