BBB 23: Key Alves revela reação do pai ao ver as cenas calientes com Gustavo

Fazendo intercâmbio em 'La Casa de Los Famosos', Key Alves relembra os momentos picantes com seu affair no BBB 23, Gustavo Cowboy

Fazendo intercâmbio em La Casa de Los Famosos, exibido nos Estados Unidos, Key Alves (23) contou para os novos colegas de confinamento sobre seu relacionamento com Gustavo Cowboy (28) no BBB 23.

Gastando o portunhol, a jogadora de vôlei recordou as cenas quentes com o fazendeiro durante o reality show da TV Globo e disse que muitas dessas imagens de momentos românticos entre eles está disponível na internet.

“Imagina as nossas famílias vendo isso? O meu pai!”, falou a ex-sister. Os integrantes do programa mexicano começaram a rir e um deles brincou: “O Cowboy não pode ir na sua casa”. Key contou que Gustavo já conheceu a sua família e falou do encontro do pai com seu affair no BBB 23.

“Ele adorou o Cowboy. Eles são muito parecidos”, disse a ex-BBB. A atleta revelou que a família comentou sobre as cenas mais quentes do casal no reality. “Mas o meu pai ficava assim: já vi tudo o que eu tinha para ver.”

Em papo horas antes, Key Alves falou sobre o relacionamento com Gustavo e afirmou que está apaixonada. Ela contou que levou a cueca do fazendeiro para matar a saudade.

Confira:

Key Alves detona o comportamento de Dania Mendez para mexicanos

O comportamento de Dania Mendez no BBB 23 está dando o que falar. A ex-BBB Key Alves, que está fazendo o intercâmbio no La Casa de Los Famosos, deu sua opinião para os participantes mexicanos e falou o que achou da artista flertar e ficar com Cara de Sapato, tendo em vista que a famosa já tem um affair por lá Arturo Carmona.

"Se a minha namorada senta no colo de um cara, você me desculpa, mas ela vai voltar pro México sozinha. Eu não ia gostar de ver. É muito pesado", disparou a jogadora de vôlei indignada.

"É a mesma coisa se eu estivesse com o Cowboy lá no Brasil, viesse pra cá e ficasse de graça com um de vocês. Imagina como ele ficaria lá? Horrível", comparou sua relação com Gustavo no reality.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!