BBB 23: Key Alves e Gustavo têm momento quente fora do edredom

Em clima de romance, Key Alves e Gustavo esquecem das câmeras e fazem movimento ousado

A última festa do BBB 23 rendeu bons momentos entre os brothers! Key Alves (23) e Gustavo (27) curtiram a madrugada da quinta-feira, 02, com um beijão e movimentaram o edredom, mas a internet captou um momento em que o casal esqueceu das câmeras e o vídeo viralizou. Nas imagens, o cowboy fez uma brincadeira inusitada com a jogadora de vôlei.

Key aparece deitada na cama, descansando, quando Gustavo chega e se inclina para deitar, mas ao invés disso, aproxima o rosto das partes íntimas da morena, que reage logo em seguida, segurando o rosto do fazendeiro com as mãos e afastando-o de sua intimidade. Os dois caem na risada e se abraçam, dando um fim a cena quente.

No Twitter, o vídeo do movimento ousado repercutiu e o público se dividiu nos comentários: “O melhor casal da edição”, disse uma espectadora. “Com certeza a maior prova de resistência”, brincou outra sobre Key. Por outro lado, alguns fãs do reality não curtiram as imagens: “Petição para o fim desses dois”, protestou uma internauta.

O QUE É ISSOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/WsLtuB3Hht — ma ri. (@acostumadinha) February 2, 2023

Key Alves e Gustavo trocam carícias quentes e movimentam edredom após festa

A noite foi quente para Key e Gustavo! No início da noite, o casal trocou carícias no sofá e revelaram se fariam sexo durante o programa: “A Paula falou que, se ela estivesse com alguém, ela já teria transado.”, Key disse, complementando que não teria esse problema na casa. O cowboy prontamente respondeu: “Não me atiça”.

Key finalizou a conversa perguntando se Gustavo teria coragem: “É muito sério, eu não tô nem aí. Eu pago minhas contas, você paga as suas? Então pronto. Você não quer?”, desconfiado, o fazendeiro perguntou se era verdade e a jogadora de vôlei rebateu: "A gente transa lá no Quarto do Líder. Eu transo fácil, facinho", disse. Depois da conversa, eles foram para cama e movimentaram o edredom.