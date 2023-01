BBB 23: Key Alves e Gustavo Cowboy trocam roupas íntimas de presente

Antes do paredão do BBB 23, Key Alves e Gustavo Cowboy decidem trocar presentes e escolhem itens íntimos um para o outro

A jogadora de vôlei Key Alves e o fazendeiro Gustavo, o Cowboy, surpreendeu os fãs do reality show BBB 23, da Globo, com a troca de presentes antes do paredão da noite desta terça-feira, 24. Os dois estavam arrumando as malas e decidiram trocar itens íntimos para um lembrar do outro.

Key deu uma calcinha preta para o amado. “Pera aí, tu vai levar uma calcinha minha também. Tá achando que o quê? Que não vou te dar um chá?”, disse ela. Por sua vez, Gustavo deu uma cueca branca para a amada. “Você sempre vai lembrar de mim”, afirmou ele. E ela respondeu: “Vou usar como shorts”. Para finalizar, o rapaz respondeu: “Espero que a gente se lembre um do outro junto, coladinho”.

Os dois disputam a primeira etapa do paredão contra Fred Nicácio e Marília. Uma das duplas vai para o quarto secreto e uma nova votação vai começar. Os dois integrantes da dupla vão disputar a preferência do público individualmente e um deles será eliminado do jogo na quinta-feira, 26.

gustavo deu uma cueca pra key p ela se lembrar dele e ela “vou usar de short” kkkkkkkkkk pic.twitter.com/eki0kUf7Js — biel ∞ 🔗 (@bieltuitta) January 24, 2023

Key Alves fez tatuagem para Rodrigo Mussi

A jogadora de vôlei Key Alves (23) surpreendeu os internautas ao exibir a homenagem que fez para Rodrigo Mussi (36), do BBB 22. Ela fez a tattoo na época em que ele sofreu um acidente de carro em 2022. Eles tiveram um affair e ele estava na casa dela antes do acidente.

A jogadora tatuou o sobrenome de Rodrigo ao lado de uma cruz na região do pulso. "Essa aqui [mostrando a tatuagem]... o Rodrigo Mussi saiu do BBB e sofreu o acidente, ele estava comigo", contou ela, exibindo o símbolo da cruz. "Foi um dos momentos mais pesados que eu vivi", desabafou.