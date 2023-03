BBB 23: Key Alves critica Larissa e faz grave acusação contra a sister: ''Puro interesse''

Em conversa com brothers, jogadora de vôlei Key Alves acusa Larissa de ficar com Fred Desimpedidos por interesse

Durante a madrugada desta quarta-feira, 01, KeyAlves (23) fez uma grave acusação contra Larissa (24) em conversa com Cezar Black (35) e Domitila (38) na casa do BBB 23.

Após a eliminação de Fred Nicácio (35), a jogadora de vôlei conversava com os seus aliados no Quarto Fundo do Mar e comentou sobre o jogo da professora de Educação Física.

Segundo a atleta, Larissa só engatou um romance com Fred Desimpedidos (33) no reality show da TV Globo para ficar famosa.

"Eu acho que se a Larissa bater no paredão, ela sai", especulou Black. "Larissa é outra que pra mim grudou no Fred por puro interesse, tá?", disparou Key.

"Porque ela só fala de Instagram, quantos seguidores ela quer, como vai ser a vida dela lá fora. Só faz TikTok, acho que ela quer que o TikTok nota ela", disse ainda a sister. Na sequência, ela acusa a adversária: "E aí começou a ficar com o Fredinho, ele tem seguidor pra car****, entendeu? Tem muita coisa que a gente não sabe".

"Tem muito gente ali que sai", comentou Key Alves sobre possível eliminação dos integrantes do Quarto Deserto.

Após a saída de Nicácio, Larissa contou para seus aliados no jogo que ouviu Key especulando a volta de Gustavo em paredão falso. "Lembra daquele dia da Key falando ali: 'Porque o Tadeu falou, melhor casal da edição, maior casal da edição, não tem como! É paredão falso", comentou.

Aos risos, a professora de Educação Física acrescentou: "Eu falei, tadinho de mim e do Fred". Na sequência, ela relembrou a fala de Tadeu Schmidt, que disse que Gustavo e Key formaram o casal mais rápido do reality. "Ele falou que chegaram juntos, se uniram primeiro. E foi muito isso, uma conexão desde o começo. (...) É sobre interpretação, né? Cada um interpreta da sua maneira", afirmou a sister.

No BBB 23, Key Alves acusa Larissa de interesse:

Key Alves acusa Larissa Santos de formar casal com Fred Bruno por interesse pic.twitter.com/GzGzgtxi7a — Acervo Famosos (@midiasdefamosos) March 1, 2023

BBB 23: Amanda define novo alvo de votação

Após a eliminação de Fred Nicácio na noite de terça-feira, 28, com 62,97% dos votos em disputa contra Cara de Sapato e Cezar Black no sétimo paredão do BBB 23, os brothers já estão pensando na próxima berlinda.

No Quarto Deserto, Amanda, Aline Wirley e Ricardo conversaram sobre os confinados que estão muito confortáveis no jogo e que ainda não foram para o paredão. A ex-integrante do Rouge falou que colocaria o ator Gabriel Santana na zona de risco para testá-lo novamente, e a médica aposta em outra pessoa.

"Tem que tomar cuidado justamente com as pessoas que estão em situações confortáveis. Não se indispõe com ninguém, mas só que na hora que precisa votar, elas votam, você entende? Aí depois é assim, vota e fala assim: 'Votei porque a gente não fala sobre jogo'", avaliou ela.

