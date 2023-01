BBB 23: Karin Hils se revolta com Bruno ser a dupla de Aline Wirley: "Atraso de vida"

Karin Hils acredita que Aline Wirley não venceu a Prova do Líder por ter sido prejudicada por Bruno

Karin Hils (43) se revoltou com a performance de Bruno (32) na Prova do Líder do BBB 23, que ele fez ao lado de Aline Wirley (41), de quem a cantora é muito amiga -- as duas eram integrantes do Rouge.

Ela compartilhou vídeos da disputa nas redes sociais, onde criticou muito o brother. "Meu Deus do céu, livra ela desse homem. Que atraso de vida", gritava Karin enquanto assistia à prova.

A cantora continuou e falou como Aline foi paciente com Bruno, mesmo ele, segundo ela, tendo a prejudicado na prova -- que foi vencida por Bruna Griphao (23) e Larissa (24).

"Nossa, minha amiga é muito elegante, resiliente. 'Tá tudo bem'. Não está tudo bem. Pelo amor de Deus!", completou.

BBB 23: Aline Wirley perde a paciência com Bruno e os dois discutem

Aline Wirley e Bruno formam uma dupla, portanto, a ex-rouge quis falar do jogo e de como eles estão sendo vistos pelos brothers em relação à convivência e paredão. No entanto, ela foi interrompida mais de uma vez e o clima ficou tenso.

"A gente está vulnerável porque de dentro do quarto nós ficamos de fora. Qualquer dupla que ficasse de fora ia se sentir assim. Cada um tem suas prioridades, e nós não somos uma prioridade. Está tudo certo porque é um jogo, mas nós não podemos ser ingênuos", começou ela.

O atendente de farmácia começou a falar em cima dela: "Estou entendendo o que você quer dizer. Como a gente já fechou, há como se salvar". Aline corrigiu: "Não estou falando do voto, estou falando da gente dentro do jogo".

Bruno, então começou a dizer que a sister estava o atropelando e que ela só queria "falar, falar e falar". Ela, no entanto, o corrigiu: "Não, você me atropela, você não se vê, você não se ouve, você não se percebe. Tudo o que eu falo, você diz: 'Eu já sei, eu já sei, eu já sei'. E eu estou fazendo um esforço para você entender".