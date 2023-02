BBB 23: Gustavo nega sexo com Key Alves após agitar o edredom

Após ser visto trocando carinhos com Key Alves embaixo do edredom do BBB 23, Gustavo, o Cowboy, nega intimidade entre o casal

O fazendeiro Gustavo, o Cowboy, nega os rumores de que teria feito sexo com Key Alves durante o confinamento do BBB 23, da Globo. Os dois já agitaram o edredom em diferentes ocasiões, mas ele garantiu que eles não chegaram aos finalmentes.

O assunto surgiu durante uma conversa de Gustavo com Fred, Cara de Sapato e Larissa na piscina durante a tarde desta sexta-feira, 17. Ele contou que teve vontade, mas eles não foram adiante nos carinhos.

Sapato brincou: “Vocês devem falar muito porque ninguém quis ir para o quarto com vocês. Nã dá para fazer nada aqui, nem vem, é cheio de câmeras”. E Gustavo respondeu: “A gente não fez nada mesmo. Não que não tenha vontade”.

Nas duas semanas em que foi líder do Big Brother Brasil, Gustavo dormiu com Key no quarto do líder e os dois foram vistos aos beijos e carinhos.

Gustavo revela o plano para depois do BBB 23

Em uma conversa com Marvvila no BBB 23, Gustavo falou sobre como espera que seja o sucesso após sair do reality show. “Agora, como eu vou virar celebridade, vou ler bastante. Vai que eu vire ator, um cara famoso…”, revelou ele, que fica tímido quando precisa ler algo no reality. Então, Marvvila e Sarah Aline concordaram e falaram que o Cowboy já está famoso. A pagodeira perguntou se ele tem vontade de trabalhar na área artística.

“Depende, se tiver uma oportunidade para eu fazer, eu faço. Estudar e tal, para aprender. Porque fazer feio também não, mas eu faria, me empenharia, pararia a minha vida para fazer isso”, disse, se mostrando bastante interessado em estudar quando sair do BBB23.