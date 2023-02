BBB23: Gustavo Cowboy fala sobre os planos para depois do reality

Fazendeiro Gustavo Cowboy revela quais são seus planos para quando sair do Big Brother Brasil 23

Nesta quinta-feira, 16, o fazendeiro Gustavo Benedeti, o Cowboy, falou um pouco sobre quais são seus planos para depois que sair do reality show de confinamento do Big Brother Brasil 23.

Durante uma conversa na cozinha da casa mais vigiada do país com a pagodeira Marvvila, a cantora perguntou se o fazendeiro ficava tímido na hora de ler. Ele respondeu que tem pouca prática de leitura, mas que quer mudar isso quando sair da casa, para se preparar para o sucesso que o reality pode trazer.

“Agora, como eu vou virar celebridade, vou ler bastante. Vai que eu vire ator, um cara famoso…”, revelou o líder da semana. Então, Marvvila e Sarah Aline concordaram e falaram que o Cowboy já está famoso. A pagodeira perguntou se ele tem vontade de trabalhar na área artística.

“Depende, se tiver uma oportunidade para eu fazer, eu faço. Estudar e tal, para aprender. Porque fazer feio também não, mas eu faria, me empenharia, pararia a minha vida para fazer isso”, disse, se mostrando bastante interessado em estudar quando sair do BBB23.

Gabriel Santana desabafa com Bruna Griphao sobre atitude de brother

Na última terça-feira, 14, Gabriel Santana e Bruna Griphao desabafaram sobre as atitudes de Cristian (32), que foi desmascarado no último paredão da casa mais vigiada do Brasil. Bruna deu início ao desabafo falando sobre a amizade dos dois: “Mesmo que ele nunca tenha verbalizado isso, ele mentiu para mim várias vezes, de graça. Porque não ia me incomodar se ele não me falasse nada”. Bruna ainda refletiu: “Mas é isso, fui trouxa mesmo, acreditei num...”. E Gabriel completou: “Numa pessoa que mentiu, te manipulou”, revelando a sua opinião sobre o empresário gaúcho, que vem causando dentro do confinamento do Big Brother Brasil 23.

