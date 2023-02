BBB 23: Guimê comenta sobre brothers que escolheram não atender o Big Fone: “Vim aqui pra isso”

O cantor MC Guimê comentou com Aline Wirley sobre os brothers que poderiam ter atendido o Big Fone, mas escolheram não fazer isso

Nesta segunda-feira, 27, o Anjo da Semana, MC Guimê conversou um pouco sobre jogo com a cantora Aline Wirley no BBB 23.

O cantor comentou com Aline sobre a atitude que alguns brothers tiveram de escolherem não atender o Big Fone. “Mesmo com a possibilidade de ser coisa ruim, vou atender. Vim aqui pra isso. Não consigo ficar parado olhando, ‘deixa alguém atender’”.

O marido de Lexa se lembrou do primeiro Big Fone desta “Semana Turbo”, em que o influenciador Fred e a atriz Bruna Griphao estavam na frente do telefone do BBB 23 e optaram por não atender, foi quando Guimê atendeu e conseguiu o “Poder Supremo” de trocar participantes no Paredão.

“Não julgo as pessoas que fazem isso, ou que tenham estratégias que não queiram atender. Nesse dia mesmo, única pessoa que eu olhei e falei ‘tem razão de não atender’ foi o Fredinho. Porque o Fredinho fala que ele olhou pro bagulho [Big Fone] e falou: ‘Mano, acabei de voltar de um Paredão, não quero atender’”.

Guimê continuou, dizendo que atenderia de qualquer forma: “Eu faria diferente porque eu sou doido, vou e atendo. Mas no meu caso, era muito mais óbvio que era melhor eu atender do que ele”.

O cantor comentou sobre o caso de Bruna, que também escolheu não atender: “A Bruninha, a gente trocou ideia, o Alface [Ricardo] ficou brincando com ela. Ela tinha que ter atendido. Tem a oportunidade ali, corre junto comigo. Se pá ela chegava até antes de mim”.

Então, o artista deu um exemplo de um brother que queria muito ter atendido o temido telefone da casa mais vigiada do Brasil: “O Black não pensou duas vezes. O Black tinha acabado de sair de uma liderança, não pensou duas vezes, levantou da piscina e foi correndo igual doido”.

Emoção!

Ainda nesta segunda-feira, 27, Fred Nicácio caiu no choro ao comentar sobre sua indicação ao paredão pela Líder Bruna Griphao.

"O que me deixa triste é você passar por isso de novo sem ter tempo de se recuperar. Mas, a maioria do Brasil se identifica com a gente, tem coração...", refletiu o médico que foi consolado por Domitila Barros.