BBB 23: Fred Nicácio cai no choro ao falar sobre paredão e é consolado por Domitila

Fred Nicácio lamentou ir ao paredão duas vezes seguidas e recebeu o apoio da colega de confinamento

Nesta segunda-feira, 27, Fred Nicácio caiu no choro ao falar sobre sua ida ao paredão do BBB 23. O médico foi indicado pela líder da semana, Bruna Griphao, um dia após escapar da berlinda que eliminou Gustavo do reality.

Durante uma conversa com Domitila Barros no quarto Fundo do Mar, ele confessou que estava triste por ter que passar novamente pelo mesmo sofrimento, sendo que nem teve tempo de se recuperar da tensão que sofreu no paredão anterior.



"Você sabe que a nossa história é de perseguição, de fugir. Tem uma lembrança até ancestral. Mas Deus dá o frio conforme o cobertor....", disse a ex-miss Alemanha. "O que me deixa triste é você passar por isso de novo sem ter tempo de se recuperar. Mas, a maioria do Brasil se identifica com a gente, tem coração...", refletiu Nicácio.

Depois, Domitila disse que às vezes se questiona sobre a situação do colega de confinamento. "O que esse menino tem? Levando paulada, paulada... Ninguém é só força", afirmou ele. Ao ouvir a amiga, Fred caiu no choro e a modelo o abraçou.

Vale lembrar que Nicácio disputa a preferência para seguir no jogo ao lado de Cara de Sapato e Cezar Black.

Fred Nicácio aconselha Cezar Black

Nesta segunda-feira, 27, Bruna Griphao e Ricardo protagonizaram uma briga que impactou todos os participantes do BBB 23. Um deles foi um dos emparedados da semana, Cezar Black, que pediu um conselho para Fred Nicácio sobre como conversar com a atriz sobre o ocorrido.

"Ela veio conversar comigo sobre isso. Então, eu queria mostrar pra ela que o que eu quis levantando isso, não foi diretamente pra ela. Que ela é uma pessoa esc*ot* de ter falado isso porque eu também não sou esc*ot* de ter falado isso", começou dizendo Cezar. O enfermeiro então revelou sua intenção na conversa com Bruna e Fred decidiu aconselhar o colega.

