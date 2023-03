BBB 23: Gabriel, Sarah e Marvvila revelam posições favoritas na Hora H

Gabriel Santana, Sarah Aline e Marvvila surpreendem ao falar sobre posições favoritas na intimidade durante o BBB 23

Confinados na casa do BBB 23, da Globo, Gabriel Santana, Sarah Aline e Marvvila decidiram ter uma conversa ousada sobre sexo. Nesta segunda-feira, 27, os três revelaram suas posições favoritas na Hora H e pegaram os fãs de surpresa.

Sarah Aline contou: “Tem algumas que eu gosto muito. Mas acho que a minha favorita é a pessoa sentada ou de frente. Ou até de costas, mas assim é melhor deitada. Acho que já peguei o meu jeito. Tem outra também, mas deixa baixo”. Então, Gabriel revelou a sua opção. “Tem duas que eu gosto muito. Gosto de estar por baixo, deitado, e a pessoa por cima, de frente. Não é o 'papai e mamãe' em si, mas as variantes que podem gerar. Perna para cima, perna para baixo, perna aberta, perna no pescoço”, revelou.

Em sua vez, Marvvila ficou com vergonha e fez apenas o número quatro com as mãos. Então, Sarah perguntou: “De quatro?”. E ela confirmou: “Sim”.

Dividida entre aliados, Bruna declara torcida no paredão: “Minha prioridade”

Durante o Raio-X da manhã desta segunda-feira, 27, Bruna Griphao falou sobre sua ida ao paredão com Aline Wirley e Gabriel Santana. Dividida entre dois de seus grandes aliados, a loira confessou quem deve continuar na casa mais vigiada do Brasil com ela, além de pedir para continuar na disputa.

"Amo muito as pessoas que estão no Paredão comigo, mas, ainda assim, minha prioridade sempre foi a Aline, sempre foi a pessoa que está comigo desde o início do jogo", Bruna explicou e ainda lamentou a saída do ator.