BBB 23: Gabriel revela motivo de não ter puxado Larissa para o paredão: ''Desfavorece''

Eliminado do BBB 23, Gabriel Santana participou do Bate-Papo BBB e foi questionado por Vivian Amorim o motivo de não ter puxado Larissa para o Paredão após comentar que não achava justo a repescagem e ver a professora como uma possibilidade. Durante a votação, o ator tinha direito a um contragolpe e escolheu Aline Wirley para encarar a berlinda com ele.

"Acho que são algumas coisas, sendo certas ou erradas, são alguns fatores", iniciou Gabriel a explicação. "Eu acho que nesse momento que eu estava lá no quarto, foi o momento que cheguei antes pro Fredão e pra Domitila e falei: 'Estamos em onze pessoas na casa, não dá pra eu priorizar sete, preciso escolher as minhas prioridades", contou.

"A partir desse momento que eu não consigo priorizar todo mundo, pessoas do meu quarto passam a se tornar alvos de votação. Eu estava estruturando muito nesse momento. Claro que eu também não sabia que ia pro Paredão, mas esse lugar de como as peças poderiam ir pro Paredão, e as pessoas também depois trouxeram pontos muito importantes para mim, que foram que um Paredão com Lari e Bruna na mesma constelação, como diria Domitila, desfavorece qualquer pessoa que esteja com elas", comentou.

"Acho que tem esse lugar de que eu estava mais exaltado no lugar de querer fazer game e depois revi minhas atitudes e vi que estava querendo usar Fredão e Domitila como escudos. Não seria legal por conta de toda trajetória e afeto que eu tenho com eles, e esse lugar de que as pessoas trouxeram argumentações pra mim pra que eu enxergasse que, nesse Paredão, talvez a Lari não fosse a peça ideal", explicou.

Gabriel Santana cai no choro com recado de Tadeu Schmidt: ''Tão evoluído''

O ator Gabriel Santana foi eliminado no décimo primeiro paredão do BBB 23 na noite de terça-feira, 28, com 56,45% dos votos em disputa contra Aline Wirley e Bruna Griphao.

Ao sair da casa mais vigiada do Brasil, o brother foi recebido pelo apresentador Tadeu Schmidt e não segurou a emoção com as palavras carinhosas do comandante da atração e os elogios ao seu comportamento no jogo.

"Queria dizer o seguinte, que orgulho ter alguém como você dentro da nossa casa e que felicidade, pra minha geração, ver um menino como você tão evoluído, tão sensível, tão equilibrado, sensato. Muito obrigado pela sua participação no BBB, mas muito obrigado pelo seu exemplo", disse Tadeu.

Depois do programa ao vivo na Globo, o jornalista compartilhou uma foto ao lado do ator e declarou que gostaria de ter genros iguais ao ex-brother. "Só vou dizer uma coisa, @gbielsantana: eu quero meus genros iguaizinhos a você!!! Seja feliz, meu menino maravilhoso!!!!", escreveu Schmidt na legenda da publicação.

