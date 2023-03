BBB 23: Gabriel Santana revela revolta com retorno de brothers: ''Não é maneiro''

Após repescagem, Gabriel Santana revela que não concorda com volta de brothers com informações

O ator Gabriel Santana mostrou que não achou nada legal a ideia da produção de fazer uma repescagem com participantes já eliminados. Nesta sexta-feira, 24, durante as compras do VIP o artista apareceu incomodado com a situação.

Deixando claro que não tem nada contra os participantes, Larissa e Fred Nicácio, o brother comentou que qualquer um que voltasse não seria justo em sua visão de jogo.

"Independente de quem entrasse não ia ser maneiro, tá ligado? Tipo, me sinto mais longe do prêmio, tá ligado? Isso não é maneiro em nenhum aspecto", opinou o ator indignado.

Gabriel ainda comentou que se dá bem com os dois, tendo bastante conexão com ele, contudo não concorda. "Mas mesmo assim, eu tô aqui pra ganhar". "Mano, ela veio com a faca na caveira, 'Véio', vocês não estão ligados", completou Ricardo Alface.

Ao voltar, Larissa aponta Gabriel como boa opção de voto

De volta ao BBB 23 após a repescagem, Larissa retornou com informações de fora da casa e compartilhou com suas aliadas o que pensa que devem fazer no jogo para agradar ao público do reality.

A professora de Educação Física então apontou que acredita que a líder Sarah Aline colocará Bruna Griphao no paredão e por isso, ela comentou quem devem votar para a berlinda.

"Tem que fazer Paredões estratégicos, de três pessoas que não estão jogando tanto. Obviamente a gente não vai conseguir fazer agora. O problema é que eles estão em maioria", disse Larissa. "Problema é que estão em maioria, e a Sarah tem o Líder", explicou Aline Wirley. Amanda então falou sobre uma possível dinâmica. "Mas o Contragolpe", disse a médica.

Larissa então falou que precisam contar com o apoio dos fãs. "Aí é só a torcida da gente, porque aí vai sempre um daqui do quarto. Vou dar exemplo de um Paredão: Gabriel, Marvvila e Sarah. Três pessoas que jogam, mas são pessoas que não movimentaram tanto o jogo", disse ela.

"Quem de nós três Sarinha vai colocar no Paredão?", questionou Aline. "Acho que provável ser eu", comentou a atriz. "Ou a Bruninha ou Amandinha", afirmou a cantora. Larissa então apontou Bruna como a opção da líder. "Acho que agora ela vai na Bruna. Acho que ela pode ir na Bruna porque o Fredão vai falar coisas. Acho que ela pode pensar porque Amanda está com uma torcida forte. Pode pensar estrategicamente em botar a Bruna. Ou pode eu, né", disse ela.

"Mas a casa vai em mim", disparou Amanda. Depois, Larissa afirmou que seria coerente votar em Gabriel Santana ou Cezar, já que não seria estratégico puxar Domitila ou Ricardo agora porque os dois estão em evidência pelo público. Bruna então discordou por não votar no ator, que até se declarou para ela e prometeu uma imunidade. "Única pessoa que não voto do outro quarto", declarou a atriz.

Veja a volta de Fred Nicácio e Larissa ao BBB 23: