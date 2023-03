BBB 23: Gabriel Santana cai no choro com recado de Tadeu Schmidt: ''Tão evoluído''

Apresentador Tadeu Schmidt faz Gabriel Santana se emocionar com recado carinhoso e post nas redes sociais para o eliminado do BBB 23

O ator Gabriel Santana (23) foi eliminado no décimo primeiro paredão do BBB 23 na noite de terça-feira, 28, com 56,45% dos votos em disputa contra Aline Wirley (41) e Bruna Griphao (24).

Ao sair da casa mais vigiada do Brasil, o brother foi recebido pelo apresentador Tadeu Schmidt (48) e não segurou a emoção com as palavras carinhosas do comandante da atração e os elogios ao seu comportamento no jogo.

"Queria dizer o seguinte, que orgulho ter alguém como você dentro da nossa casa e que felicidade, pra minha geração, ver um menino como você tão evoluído, tão sensível, tão equilibrado, sensato. Muito obrigado pela sua participação no BBB, mas muito obrigado pelo seu exemplo", disse Tadeu.

Depois do programa ao vivo na Globo, o jornalista compartilhou uma foto ao lado do ator e declarou que gostaria de ter genros iguais ao ex-brother. "Só vou dizer uma coisa, @gbielsantana: eu quero meus genros iguaizinhos a você!!! Seja feliz, meu menino maravilhoso!!!!", escreveu Schmidt na legenda da publicação.

Confira o recado de Tadeu Schmidt para Gabriel Santana:

BBB 23: Veja o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Gabriel Santana

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou a eliminação do ator Gabriel Santana do jogo do BBB 23, da Globo, na noite de terça-feira, 28. Em seu discurso, ele falou sobre várias questões do jogo, as personalidades dos três emparedados e também o afeto entre os participantes da berlinda.

“Chegou a hora, quando eu terminar, seremos 10. Agora, sim, finalmente, o Top 10. Engraçado que duas pessoas voltaram para a casa trazendo um monte de informações e dividiram com todo mundo. Quem conseguiu usar essas informações? Quem recalculou a rota baseado nisso? Ou se sentiu convicto de estar no rumo certo? Quem procurou corrigir seus erros para mostrar que quer muito a vitória e vai fazer o que é possível para consegui-la? Uma coisa que vocês mesmos sempre comentam é que todo mundo errou. Estão certos nisso. Somos humanos e sempre vamos errar. Ponto. E é claro também que algumas pessoas erram mais do que as outras. Ou cometem erros mais graves. Neste paredão nós temos dois lados de uma moeda", começou falando.

