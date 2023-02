BBB 23: Gabriel fala sobre relacionamento com Bruna Griphao: ''É complicado assistir''

Eliminado do BBB 23, Gabriel Fop revê cenas de sua relação com Bruna Griphao na casa e confessa que se arrepende de suas atitudes

Segundo eliminado do BBB 23, Gabriel (24) deixou a casa mais vigiada do Brasil com 53,3% dos votos do público na noite de terça-feira, 31, em disputa contra Cezar Black e Domitila.

Após sua saída, o modelo bateu um papo com Vivian Amorim e Patrícia Ramos no Bate-papo BBB. Ele reviu cenas com Bruna Griphao (23) no confinamento e assistiu ao recado de Tadeu Schmidt (48) sobre seu relacionamento com a atriz.

Ao rever o que foi dito pelo apresentador, o paulista desabafou que é difícil assistir: "Foi muito pesado o que aconteceu. Agora revendo, olhando de fora a minha reação, a reação da Bruna, a reação do Sapato, que no momento achou que ele estava envolvido em alguma coisa, é muito difícil, é complicado assistir tudo de novo".

Depois da exibição do momento em que Gabriel fala sobre "dar cotoveladas" em Bruna, ele avaliou suas atitudes com a sister. "Eu não lembro. É igual o Tadeu falou, a gente quando tá dentro do relacionamento, a gente não percebe que tá se elevando as coisas e as palavras têm poder, sempre acredito muito nisso. Então, talvez, no momento ali, nem eu, nem a Bruna percebemos que estava se elevando e talvez isso fosse a gota d'água."

Ele ainda destacou que se arrepende. "Não sei se teve mais coisas, algumas frases que podem ter acontecido. Na hora pode ter parecido brincadeira, mas me arrependo como se fosse, como se eu quisesse fazer o que eu falei e não chegou nem perto do que sou hoje", acrescentou.

Vivian Amorim mencionou Larissa (24), aliada de Bruna Griphao no jogo, e o questionou sobre a relação com a professora de Educação Física. O ex-brother afirma que a preocupação de Larissa com a amiga e o relacionamento deles foi "compreensível". "Totalmente compreensível. Assim como se fosse um amigo no lugar dela eu teria feito o mesmo, entendo o lado da Lari também, acho que a gente saiu sem ter nenhum problema levado pro coração", comentou.

Gabriel também se explicou ao ver a cena em que questiona Larissa sobre ser mãe de Bruna. "Talvez eu tenha tomado essa atitude porque no momento eu tinha falado: 'Bruna, agora não é o momento da gente falar'. A gente continuou trocando ideia, porque parecia tá sendo uma conversa inofensiva e aí a Lari chegou e deu esse toque, que foi um toque amigável, confortável. Não precisava ter dado esse coice nela e até pedi desculpa pra ela no Jogo da Discórdia", recordou ele, dizendo que não guarda mágoa de Larissa.

Confira:

BBB 23: Gabriel revê cenas com Bruno no confinamento

Gabriel Fop foi eliminado do BBB 23 na noite de terça-feira, 31, e reviu alguns momentos de sua participação no confinamento. No Bate-papo BBB, ele assistiu a algumas cenas de falas preconceituosas com Bruno, que repercutiu muito nas redes sociais, e disse que quer pedir desculpas ao pernambucano.

Ao mostrar a cena em que Gabriel compara o cabelo de Bruno com a grama, Patrícia Ramos perguntou se ele percebeu algo nas suas falas. O modelo, então, respondeu: "Fui infeliz na comparação do cabelo dele. Mas a gente estava falando sobre o gel e agora eu não tenho nem o que falar. Queria olhar dentro do olho dele. Talvez ele tenha se sentido incomodado, e eu nem sei. Ele não me falou nada".

Vivian Amorim questionou se Gabriel acredita que Bruno tenha se incomodado com o comentário. "Como eu cometi alguns erros, talvez eu não tenha tido esse feeling", avaliou ele.

