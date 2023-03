BBB 23: Fred pede para Larissa lavar as cuecas dele e web detona

Crendo que terá festa do líder no BBB 23, Fred pediu para que Larissa aprontasse sua roupa íntima

Essa edição do Big Brother Brasil vem gerando várias polêmicas e pérolas dos participantes. Dessa vez, a internet quase veio abaixo com o pedido inusitado do Fred para Larissa.

O casal se relaciona há um tempinho na casa e ficaram indignados por ele ser mandado para o quarto branco. Larissa comentou a situação com seu grupo aliado, no entanto, ela soltou um detalhe um tanto quanto inesperado.

"Ele subiu lá [na lavanderia] e falou: ‘Lava essas cuecas pra mim, porque daí eu uso na festa a noite’. Ele não entendeu que não vai ter festa. Ele queria muito essa festa, muito, muito", disse a personal trainer sobre a festa do líder Fred não ocorrer por conta da mudança no jogo.

Com a dinâmica similar a uma prova de resistência, não se sabe se o próprio líder sairá a tempo para curtir a festa.

Após a fala, os memes começaram."Se eu ver a Larissa querendo encostar nessas cuecas podres eu entro no projac e arrasto ela pra fora", disse um internauta. "Feliz dia internacional da mulher Larissa!!! Foi pra isso que vc se inscreveu no BBB. Lavar cueca de macho em rede nacional", escreveu outro.

Veja vídeo: