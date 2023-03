BBB 23: Fred e Domitila Barros estão fora da Prova do Líder; saiba o motivo

Fred e Domitila Barros, que participaram do Quarto Branco, não vão poder disputar a prova do líder desta quinta-feira, 9

Na noite desta quinta-feira, 9, acontecerá mais uma Prova do Líder do BBB 23, e dessa vez, Fred e Domitila Barros não vão disputar a dinâmica.

Assim como foi explicado por Tadeu Schmidt, os dois não participam da disputa pois estavam no Quarto Branco. O influenciador digital venceu o duelo após 18 horas, quando a ativista social deixou cair o logo da marca patrocinadora cair.

Fred voltou para a casa imediatamente, e além de levar um carro, também garantiu a imunidade. Já Domitila seguirá no local até o programa ao vivo desta noite, e já está no paredão, sem direito ao Bate-Volta. Os confinados ainda não sabem dessa consequência.

Além dos dois, mais um brother estará de fora da Prova do Líder, isso porque o jornalista poderá vetar um participante.

Brothers acham que Domitila foi eliminada

Após Fred voltar sozinho do Quarto Branco, os brothers estranharam a ausência de Domitila e também a falta de sua foto no queridômetro. O cantor Mc Guimê perguntou para Ricardo Alface se a sister tinha chegado no Quarto do Fundo do Mar em algum momento e o biomédico negou. "Domitila chegou lá no quarto? Tiraram o rosto dela, ela foi eliminada?", questionou o funkeiro.

Sem saberem o que está acontecendo e que a sister irá voltar para casa à noite, os participantes especularam sobre um possível eliminação dela do reality, já que Fred comentou sobre uma grave punição que ela levaria se perdesse a disputa do Quarto Branco.

