BBB 23: Eliminada? Brothers especulam saída de Domitila do jogo: ''Tiraram o rosto dela''

Após volta de Fred Desimpedidos do Quarto Branco, brothers especulam eliminação de Domitila do BBB 23

A volta de FredDesimpedidos do Quarto Branco e de Domitila está dando o que falar na casa do BBB 23. Nesta quinta-feira, 09, após fazerem o Raio-X, os brothers estranharam não apenas a ausência da Miss Alemanha como também e a falta de sua foto no queridômetro.

O cantor Mc Guimê perguntou para Ricardo Alface se a sister tinha chegado no Quarto do Fundo do Mar em algum momento e o biomédico negou. "Domitila chegou lá no quarto? Tiraram o rosto dela, ela foi eliminada?", questionou o funkeiro.

Sem saberem o que está acontecendo e que a sister irá voltar para casa à noite, os participantes especularam sobre um possível eliminação dela do reality, já que Fred comentou sobre uma grave punição que ela levaria se perdesse a disputa do Quarto Branco. "Lembra daquelas grandes punições que o Fredinho falou?", falou Guimê.

É bom lembrar que quando Tadeu Schmidt explicou a dinâmica do Quarto Branco não revelando para Domitila e Fred que o perdedor iria diretamente para o paredão sem direito a Prova Bate-Volta e que ficaria mais um tempo no recinto até ser liberado pela produção.

Domitila chora e desabafa após derrota no Quarto Branco

A ativista Domitila está a arrasada após perder o duelo no Quarto Branco contra Fred Desimpedidos, brother que chamou para a disputa depois de ter apertado o botão no jardim nesta quarta-feira, 08. Após ter aguentado 18 horas de prova, a miss acabou dormindo rapidamente e deixou a logo cair no chão.

Arrasada com sua derrota, a sister caiu no choro ao ficar sozinha no recinto dentro do carro e em seguida desabafou para as câmeras sobre ter dado seu máximo e não ter conseguido ganhar.

"É isso aí, Brasil. Nadei, nadei e morri na praia mais uma vez. A coisa que eu tinha mais medo aqui era o Quarto Branco, vamos ver o que nos espera", contou ela sem saber ainda exatamente qual é a punição da dinâmica.

"É muito frustrante perder essa prova nesse contexto com o Fred", desabafou. "Mais uma vez, eu dei o meu máximo. Eu não sei que horas são, mas eu acredito que fiquei muito tempo aqui dentro", comentou.

Domitila continuou refletindo: "É sobre isso, não é sobre cair, é sobre se levantar de novo. Chorei um pouquinho, fiquei muito frustrada, mas também bati eu mesma nas minhas contas pra me lembrar que foi muito, aguentar as conversas, aguentar o climão".