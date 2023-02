BBB 23: Fred divide opiniões ao fazer imitação do caubói Gustavo

No BBB 23, Fred imitou fala de Gusavo durante votação e acabou desagradando alguns telespectadores

A noite do último domingo, 12, foi bem movimentada no Big Brother Brasil 23. Isso porque houve confusão envolvendo Cristian, prova bate-volta e uma imitação de Gustavo feita por Fredque não caiu muito bem para alguns telespectadores.

Os brothers que estavam no quarto se divertiram enquanto Fred falava as palavras usados por Gustavo para indicar Mc Guimê ao paredão. A voz ficou bem similar à do caubói.

Alguns telespectadores se divertiram e acharam a imitação super parecida, no entanto, alguns acharam preconceituosa e de mal gosto. "Se fosse Gustavo ou Key, já estariam sendo cancelados, mas como é o babaca do Fred, muitos passam pano", criticou uma telespectadora no Twitter.

Teve até quem o comparou com Karol Conká: "Pois é, fez o mesmo que a Tina fez... Gente, imitar alguém para debochar do jeito de falar, Karol Conká fez o mesmo da Juliette e foi SUPER criticada. Não vamos ser hipócritas, Guskey não é santo por falar de Larissa, mas Fred D. E muitos outros da casa também NAO!".

Enquanto isso, teve quem riu e soltou um "ele é demais", ou "ficou idêntico".

Veja imitação feita por Fred:

O FRED IMITANDO O GUSTAVO INDICANDO O GUIME



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/eH0FXiWxcP — vic 🏜️ (@todeboafodase) February 13, 2023