BBB 23: Fred detona Cristian após formação do paredão

No BBB 23, Fred confrontou Cristian sobre aproximação falsa de Paula e Bruna Griphao

A formação de paredão do último domingo, 12, gerou várias confusões entre os brothers. O jornalista Fred, inclusive, detonou Cristian após descobrir uma jogada dele.

A sister Sarah Aline contou para a casa que ele tinha se aproximado de Bruna e Paula para conseguir informações do quarto 'Deserto'.

Gustavo começou a série de ofensas contra Cristian: "Você acabou de se estragar aqui dentro com todo mundo querendo fazer o seu jogo. Totalmente me arrependo de ter feito o grupo não votar em você. Porque a Amandinha tá no Paredão por sua culpa", disse.

Foi aí que Fred se meteu na conversa e disparou. "Não acredito que você gosta da meninas. Pra você é muito cômodo, olha a forma que o Caubói disse que você falou lá em cima. Não se fala nem de mulher desse jeito. Tipo 'Ai eu quero te pegar (...) Toma vergonha! Ninguém acredita mais. Você é tão traíra que o teu jogo te traiu, e você aceita e acabou", falou.

As sisters Bruna e Larissa também se chocaram e falaram que não falariam mais com ele. Griphao chegou a chamá-lo de "psicopata" e disse que não queria mais contato com ele.

Veja vídeo: