BBB 23: Fred descobre apelido de ‘Boco Roso’ e reação surpreende

‘Boco Roso’ aprovado? Eliminado do BBB 23, Fred tem reação inusitada ao apelido que ganhou por ser ex de Bianca Andrade

Fred Desimpedidos (33) deixou a casa mais vigiada do Brasil na noite da última terça-feira, 21, e decidiu abrir mão da repescagem. Fora do BBB 23, o jornalista já está se familiarizando com sua repercussão e protagonizou uma cena inusitada por reagir ao apelido de ‘Boco Roso’, que ganhou por ser ex de Bianca Andrade (28), conhecida como Boca Rosa.

A reação aconteceu durante um vídeo em que o ex-confinado lê uma previsão deixada pelo colunista Chico Barney: “O campeão do BBB 23” será Fred ‘Boco Roso’, podem favoritar e cobrar! Lembrando que nunca errei um vencedor de reality show. Previsão não é torcida, respeitem meu dom”, dizia o tweet.

Alguns internautas acreditaram que ele iria se chatear com o apelido, mas Fred surpreendeu. Assim que iniciou a leitura, o Youtuber caiu na gargalhada: “Fred Boco Roso”, repetiu e não conteve a risada. Em seguida, reagiu ao comentário: “Pô, Chico, desculpa te decepcionar”, declarou em tom de bom humor sobre a sua saída do reality.

O ex-BBB ainda brincou com outro comentário envolvendo a ex-mulher: “Se o Fred não pegar a Larissa lá dentro do BBB, a Boca Rosa pega ela aqui fora, de um jeito ou de outro ela será madrasta de Cris”, dizia um tweet se referindo ao filho do ex-casal. O Youtuber também entrou na brincadeira e caiu na gargalhada.

Após o BBB23, Fred revela futuro do romance com Larissa:

Fora do BBB23, Fred foi questionado pela primeira vez e contou o que planeja sobre seu romance com Larissa. O influenciador disse que precisa "entender" o que vai acontecer, principalmente porque a educadora física decidiu tentar retornar ao reality.

"Agora preciso entender como é que vai ser, quanto tempo ela vai durar ali na Casa do Reencontro, caso ela volte. Torço muito para que ela volte para o jogo, sempre confiei muito no potencial dela", disse o brother ao GShow.