BBB 23: Fred desabafa sobre eliminação de Larissa e avalia possibilidade de paredão falso

O jornalista Fred confessou que já está com saudades de Larissa, e confessou que tem esperanças de sua eliminação ser falsa

Na manhã desta quinta-feira, 16, no primeiro raio-x após a eliminação de Larissa do BBB 23, Fred decidiu fazer um desabafo.

O influenciador digital usou o seu tempo no confessionário para desabafar sobre a saída da professora de Educação Física, com quem viveu um affair no programa, e confessou que a eliminação dela foi a maior porrada que levou no reality.

"De todas as porradas que tomei no jogo, com certeza terça-feira foi a maior delas", lamentou o jornalista.

Em seguida, Fred confessou que a chegada de Dania Mendez fez ele ter uma "pequena esperança" de que o paredão de Larissa tenga sido falso. Além disso, ele afirmou que a festa desta última quarta-feira, 15, fez com que ele sentisse ainda mais saudade de Larissa. "Tudo lembra ela. As músicas, etc", desabafou.

Planos pós-BBB

Larissa Santos realizou o sonho de participar do BBB 23 e viveu intensamente cada segundo de sua experiência no programa. Fora do reality, ela fez um novo balanço de sua participação e revelou quais são seus próximos passos profissionais.

"[...] Eu já trabalhava também com a internet, gosto bastante. Pretendo também abrir alguma coisa para mim na minha área, mas usando as redes sociais, que sempre gostei. Como eu já fui taxada de tiktoker, de gostar de bater foto, é isso mesmo (risos). Eu gosto, sempre fiz e pretendo continuar e fazer jus a isso. Tenho o maior orgulho de ser taxada assim", destacou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!