BBB 23: Fred dá detalhes sobre como planejou filho com Bianca Andrade

Em conversa com Cezar Black, Fred falou sobre seu filho com a influenciadora digital Bianca Andrade

Nesta terça-feira, 7, Fred e Cezar Black se reuniram na área externa da casa do BBB 23 e começaram a conversar sobre saudade.

O enfermeiro confessou para o colega de confinamento que estava sentindo falta de seu cachorro, já o influencer contou que sempre pensa em seu filho, Cris (1), e sonho com ele todos os dias.

Ao ouvir o brother, Cezar perguntou se a gravidez de Bianca Andrade foi planejada. "Foi planejado. A gente já queria ser pais. A gente estava junto há um ano e pouquinho, só que antes da gente estar junto eu já tinha vontade de ser pai solo e ela tinha vontade de ser mãe solo", revelou o youtuber.

Fred seguiu explicando sobre como ele e a influenciadora digital planejaram a gravidez. "Aí a gente se encontrou, começamos a compartilhar experiências, trocar ideia e falei: 'Mano, vamos fazer? Vamos", recordou ele.

E completou: "A gente entendeu que era um ano bom para as nossas carreiras. Era um ano antes de Copa e ela tinha planejamento de começar a carreira internacional dela", finalizou o jornalista.

Bianca reage a apelido de Larissa no BBB 23

Larissa Santos recebeu um novo apelido dos fãs do BBB 23. Isso porque a sister está se relacionando com o jornalista, Fred, ex da Bianca Andrade.

A blogueira também é conhecida por Boca Rosa e daí vem o apelido da sister, a professora de educação física passou a ser chamada de 'Bocadrasta'. Já Fred foi apelidado como 'Boco Roso', e o filho do youtuber com a influencer passou a ser chamado de 'Boca Juniors'.

"Bocadrasta, Boco Roso e Boca Juniors, todos com os mesmos trejeitos", estava escrito no meme em que mostrava Larissa, Fred e Cris com as mãos para a frente. Bianca comentou na publicação, escrevendo: "BocaFamily foi demais pra mim".

