BBB 23: Fred aponta possível motivo para eliminação de brother: "Pode pegar mal"

Fred e Larissa relembraram uma situação que pode causar a eliminação de Gustavo, que está no paredão com Domitila Barros e Fred Nicácio

Na tarde desta quinta-feira, 24, Fred e Larissa conversaram sobre o paredão surpresa formado na noite desta última quinta-feira, 23, após a prova do líder. Enquanto caminhavam no gramado do BBB 23, os brothers analisaram os três emparedados, Domitila Barros, Fred Nicácio e Gustavo, e chegaram a especular quem deve ser o próximo eliminado do reality show.

No começo da conversa, Larissa falou sobre a miss Alemanha ser o alvo do Quarto Deserto. "Nosso grupo pensou nela, e o grupo dela não pensou. Se fazer de vítima é f*da. Todo mundo que eu confio tem uma visão dela, então a gente fica meio na dúvida. Nem sei quem quero que saia", disse a sister.

O jornalista confessou que está preocupado com a permanência de Nicácio. "Pensando nos cenários: se o Fredão voltar, ele tem mais chances de votar em outras pessoas antes de nós. Mas é uma pessoa que a gente perde de ataque, de argumentação, Jogo da Discórdia", comentou ele.

A professora de Educação Física seguiu reforçando seu desejo de ver a ativista eliminada, contudo, ela também pensou na possibilidade de Gustavo ser a escolha do público. "E eu não queria estar errada no que eu tô sentindo. A Domitila tinha que sair, ou o Cowboy fez alguma coisa muito séria", refletiu.

Ao ouvir o comentário de Larissa, Fred apontou um motivo para o fazendeiro ser eliminado do programa, e relembrou o alerta feito por Tadeu Schmidt. Recentemente, o apresentador falou sobre uma situação envolvendo Cristian, Key Alves e Gustavo, que foi considerada como intolerância religiosa contra Fred Nicácio.

"Sabe um bagulho que eu tava lembrando? Não sei se será determinante nesse paredão. O bagulho da questão religiosa que o Cowboy tava falando. Estão os dois [Fred e Gustavo] no Paredão. Caso o Cowboy tenha falado alguma coisa de religião, pode pegar mal, porque é justamente com o Fred. Caso o Cowboy tivesse trazido uma fala problemática, não acho que o Tadeu teria perguntado pra ele o que ele traz nas orações", analisou.

Larissa concordou com o brother, mas acredita que o fazendeiro seguirá no jogo. "Ele não ia falar coisa ruim, ele ia falar coisa boa. É como dar a oportunidade dele falar uma coisa boa. Eu acho que eles não dariam", falou a sister. "Eu não sei, eu acho que eles não correriam esse risco", finalizou o influencer.

Confira o vídeo da conversa de Fred e Larissa:

eita Fred Bruno percebeu q o discurso do Tadeu sobre religião pode ter sido pq o Gustavo falou alguma coisa sobre a religião do Nicácio #BBB23pic.twitter.com/GAVnwlzCey — anália (@analiaogs) February 24, 2023

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!