BBB 23: Fizeram as pazes? Bruna e Domitila trocam apelidos na festa

Bruna Griphao e Domitila Barros vivem um momento de paz, trocam abraços e até apelidos: 'Pode me chamar de Domi'

Durante a festa da madrugada desta quinta-feira, 23, no BBB 23, da Globo, Bruna Griphao e Domitila Barros protagonizaram um momento de paz após atritos no jogo. As duas se abraçaram e trocaram palavras carinhosas. Inclusive, elas trocaram apelidos.

Durante a conversa, a Miss Alemanha disse: “Você pode me chamar de Domi, Bruna. Obrigada pela honestidade do jantar, por se despir tanto”. Então, a loira respondeu: “Pode me chamar de Bru também”.

Assim, Domitila refletiu sobre a rivalidade delas no jogo. “A gente não organiza mais coisa de voto. Agora está tudo decidido. Você pode me chamar de Domi e eu vou te chamar de Bru”, comentou. E Bruna concordou com ela. “Pode me chamar do jeito que quiser. Independente da relação de jogo, da gente ter se desencontrado, eu admiro muito a mulher que você é”, afirmou.

Fred desiste da repescagem e deixa Casa do Reencontro

O influenciador Fred não quis participar da dinâmica da repescagem do BBB 23, da Globo. Logo após ser eliminado do reality show, ele foi levado direto para a Casa do Reencontro e se deparou com os ex-participantes reunidos. Porém, ele não quis permanecer na competição para voltar para o programa.

Assim que Tadeu Schmidt entrou na Casa do Reencontro para falar com os ex-BBBs, ele deu a opção para alguém desistir caso não quisesse continuar, já que ali não tinha o botão da desistência. Então, Fred rapidamente se pronunciou e disse que não quer jogar a repescagem.

“Eu quero desistir. Para mim não dá. Eu prefiro sair com a lembrança do Big Brother para sempre do que continuar vivendo fora do meu limite. Recentemente, eu vinha perdendo meu brilho. Vou amar acompanhar a dinâmica, mas da minha casa, com a minha família”, disse ele.