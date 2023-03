BBB 23: Expulsos, MC Guimê e Cara de Sapato ganham seguidores nas redes sociais

Mesmo depois de terem sido expulsos do BBB 23, MC Guimê e Cara de Sapato seguem ganhando seguidores nas redes sociais

Expulsos do BBB 23, MC Guimê e Cara de Sapato veem o número de seguidores aumentar nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 17, os internautas perceberam que o número de seguidores dos ex-brothers no Instagram não para de crescer. Os dois foram expulsos do Big Brother Brasil na noite de quinta-feira, 16, após terem sido acusados de assediar Dania Mendez, que é a mexicana que está fazendo intercâmbio no reality show.

De acordo com o site IG Gente, MC Guimê tinha 9,3 milhões de seguidores antes de ter sido expulso. Agora, ele já atingiu a marca de 9,6 milhões de seguidores.

Por sua vez, Cara de Sapato tinha 1,3 milhões de seguidores no Instagram há poucos dias. Agora, ele atingiu 1,6 milhões de seguidores.

Relembre como foi a declaração de Tadeu Schmidt ao expulsar os brothers

Na noite de quinta-feira, 17, o apresentador Tadeu Schmidt abriu o programa ao vivo do BBB 23 com a expressão séria e logo chamou as imagens da festa do líder da madrugada anterior. Depois de exibir tudo o que aconteceu na celebração, ele também exibiu a conversa de Dania Mendez com a produtora do reality show La Casa de Los Famosos no confessionário. Na sequência, ele foi direto falar com o pessoal da casa e anunciou a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato.

"Estou aqui para falar de algo bem desagradável. Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante. Uma pessoa que veio de outro país. Mas, acima de tudo, uma mulher. E, como todas as mulheres, merece respeito absoluto. Nós conversamos com a Dania [muito obrigado, Dania, pelos esclarecimentos]. Mas a partir de tudo que vimos e ouvimos, eu estou aqui para dizer que nós não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidados com os limites aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB 23", disse ele.