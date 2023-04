BBB 23: Eliminada, Sarah Aline comenta sobre sister apontada como favorita: ''Não merece''

Fora do BBB 23, Sarah Aline diz que Larissa é uma jogadora perigosa e dispara que sister não merece ganhar o prêmio do BBB 23

Eliminada do BBB 23, na noite de domingo, 16, Sarah Aline (25) deixou a casa com 58,2% dos votos do público, faltando apenas 9 dias para a grande final do programa, em paredão contra Aline Wirley e Bruna Griphao.

A psicóloga foi entrevistada por Patrícia Ramos e Vivian Amorim no Bate-Papo BBB na madrugada desta segunda-feira, 17, e participou do quadro “Habla Mesmo”. Questionada sobre qual participante acredita que seja perigosíssima, a ex-sister respondeu: “Acho que a Larissa. A partir do momento que ela volta, eu sei que, para ela, é muito sensível essa questão das informações, mas isso traz para ela um jogo totalmente diferente. Saber o que ela errou aqui fora e ver que ela está fazendo de tudo para não errar lá dentro, até nas posturas de comportamento, faz ela ser uma jogadora perigosíssima. Porque ela está sabendo muito bem caminhar”.

Na sequência, Sarah Aline recebeu a pergunta de quem, em sua opinião, é a planta da edição e não merece ganhar o BBB 23, e ela falou Amanda (32). “A questão de conseguir vê-la, no início do jogo, verbalizando para mim o quanto ela estava perdida, me dá essa sensação”, revelou.

"Agora ela tá se mostrando mais, só que a gente já conversou muito sobre como ela tá perdida. Ela é uma das pessoas que me trouxeram menos certeza", declarou ela.

Confira:

BBB 23: Ricardo e Domitila criticam possível Top 3 só com sisters do Deserto

Após a eliminação de Sarah Aline na noite de domingo, 16, e vencer a Prova do Líder, Ricardo Alface (31) e Domitila Barros (38) conversaram sobre os rumos do jogo na reta final do BBB 23. No Quarto do Líder, o biomédico e a ativista comentaram sobre a possibilidade de Top 4 só com as sisters do Deserto, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa.