BBB 23: Eliminada da semana, Paula reage à desistência de Bruno Gaga: “Ele não tá bem”

A mais recente eliminada do BBB, Paula Freitas comentou em suas redes sociais sobre a desistência de Bruno Gaga do reality

Nesta sexta-feira, 17, Bruno Gaga deixou os brothers em choque ao apertar o botão de desistência e sair do BBB 23. Mas não foram só os confinados que se surpreenderam com a atitude inesperada do atendente de farmácia.

Eliminada do programa nesta terça-feira, Paula Freitas reagiu à saída de Bruno em suas redes sociais. A ex-participante começou comentando em seus stories sobre o fato dos brothers acharem que ela estava voltando para a casa: “A galera pensou que eu tinha voltado pro BBB. Não gente, não voltei”.

“Queria muito poder acolher meu amigo Bruno, gente. Queria muito mesmo. Meu Deus gente ele não está bem mesmo, ele não tá bem”, comentou a participante que ingressou no BBB 23 pela casa de vidro ao assistir à despedida de Bruno.

Paula ainda comentou sobre a cena que pegou os brothers e espectadores de surpresa: “Facin [Ricardo] tentou agarrar ele não deu tempo, Caubói [Gustavo] achando que estava estranho o comportamento dele, Mami [Aline] pedindo perdão”.

A eliminada da semana ainda relembrou uma fala que teve no podcast “Mesacast”: “Falei que a casa estava um caos e ia ficar pior... olha aí o pior”.

Depois de seus comentários, Paula compartilhou um vídeo de Bruno na casa e escreveu na legenda: “Eu tô contigo. Fica bem!”.

Reprodução: Instagram

Motivo!

Após o choque da saída de Bruno, Domitila Barros conversou com Key Alves e teorizou sobre o que poderia ter levado o participante a desistir do programa.

De acordo com a Miss Alemanha, os ataques de agressividade do atendente de farmácia poderiam ser as motivações por trás da atitude tomada nesta tarde.