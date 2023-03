BBB 23: E agora? Mc Guimê e Ricardo fazem questão da liderança: ''Não vou arredar o pé''

Mc Guimê e Ricardo querem a liderança de qualquer jeito após vecerem Prova do Líder em dupla; entenda o conflito

A Prova do Líder acabou na manhã desta sexta-feira, 10, e a dupla, Mc Guimê e Ricardo Alface, venceram a disputa de resistência após Amanda, dupla de Cara de Sapato, esquecer de apertar o botão na dinâmica. Apesar de serem parceiros, os "bad boys" parecem ter uma indicação diferente para o paredão e ambos fazem questão de arrematar o poder. Contudo, apenas um poderá ser o próximo líder do BBB 23.

Após o fim da disputa, os dois celebraram a vitória, mas já começaram a falar para outros brothers que não abrirão mão de serem o líder da semana. E isso pode dar um conflito de nenhum deles ceder.

Mc Guimê revela para sister que não abrirá mão da liderança

Em conversa com Bruna Griphao, Mc Guimê deixou claro que lutará pelo poder. "O que você acha que vai ser?", perguntou a atriz. "Do Líder ou não? Não sei se vai ser Líder dupla ou um fica com imunidade e dinheiro...", disse o cantor. "Eu falei pra ele que quero muito ser Líder. Não vou arredar o pé. Tenho minhas estratégias, quero movimentar o jogo. [...] Senão vão ficar os dois brigando para ser Líder", disparou Guimê.

A sister então questionou se o voto dele seria em Cezar Black. "Provavelmente, porque o que acontece... eu votaria nele se não fosse Líder, indicaria ele como Líder. Só que, como a Domitila já está sem Bate-Volta, eu quero ver, por exemplo, se posso deixar ele para ser voto da casa. Não é só gente do Quarto Deserto que vai votar nele, tem gente do Quarto Fundo do Mar que vai votar nele", avaliou ele.

O cantor continuou: "Te falando já que você é minha parceira. Ou boto ele no Líder, deixo pegar fogo aqui na casa, que aí cada um vai agir que tiver que agir". "Quem é sua outra opção?", perguntou a atriz. "Minha primeira opção é ele. A Marvvila, a própria Sarah, mas Sarah não vou mandar agora não, pelo Líder, ainda mais porque fui com Facinho. Minha opção mesmo é o Black", revelou o cantor.

Ricardo Alface diz o mesmo para Sarah Aline

Em conversa com Sarah Aline, Ricardo ainda pensou como será a decisão de quem será o próximo Líder. A sister acredita que os brothers terão que decidir entre eles quem levará a liderança. Conforme as regras da prova, um jogador será o Líder, enquanto o outro ganhará R$ 20 mil para usar no app da marca parceira que fez a prova.

Sem saber ainda que terão mesmo que decidir quem ficará com a liderança, o biomédico também declarou que deseja o poder. "Eu quero a liderança", falou ele.