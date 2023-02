BBB 23: Domitila fala sobre aproximação com Fred e Larissa: "Oportunidades de trocas"

A modelo e ativista Domitila Barros conversou com Fred e Larissa e falou sobre a relação que eles estão construindo no BBB 23

Domitila Barros conversou com Fred e Larissa na área externa da casa do BBB 23. Durante o bate-papo, a sister falou sobre estar se aproximando da dupla do Quarto Deserto, principalmente após eles terem exposto durante o Jogo da Discórdia que Cristian falou mal dela.

"No meu inconsciente e talvez até consciente, eu pensei: 'Será que ainda dá tempo de se conhecer ou já está muito tarde porque já tem informações e perspectivas?'", analisou a modelo.

Larissa interrompeu a colega e ressaltou que a aproximação entre eles aconteceu de forma natural. "Mas isso já está acontecendo, amiga, naturalmente. Você vê que ninguém forçou nada e está acontecendo naturalmente. Não é uma fala que aconteceu, que eu tenho certeza que foi brincando que ele falou, que não é, ah, que agora vai evitar de conhecer. Tanto que essa abertura já está dando, você nota, né? Eu sempre tive essa abertura, o Fred está cada vez mais aberto pra você, independente de qualquer coisa, tenho certeza que foi na brincadeira."

A ativista social retomou a palavra e reforçou que pretende conhecer melhor os dois brothers: "Eu estou muito grata, pela forma como vocês, com conexão ou não, viram aquela situação. E uma coisa que eu falei pro Guimê também hoje, que é o seguinte: com certeza vai continuar por algumas semanas essa questão de grupo, essa questão disso e daquilo outro, mas eu queria reforçar com a Lari, eu sei que ela já sente e já sabe, e com você eu queria reforçar que eu realmente tenho uma curiosidade muito grande de lhe conhecer", afirmou.

"Os poucos momentos que eu tive de ver os seus valores, eu me identifiquei e que, independente da brincadeira de ontem ou não, quero que vocês saibam que eu quero muito ter essa abertura com vocês. Eu sei que agora vai mudar o jogo em muitos aspectos, sei que tem essa questão também de prioridade, quem é prioridade pra quem, quem não é prioridade. Não é nem que eu esteja visualizando ser prioridade de vocês, mas eu não queria nenhuma brincadeira e num momento de emoção barra esse fluxo (...) Eu quero muito ainda ter várias oportunidades de trocas com vocês", acrescentou Domitila. "E vai ter, já está tendo, você sabe", completou a professora de Educação Física.

