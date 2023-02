BBB 23: Direção corta Bruno da vinheta do reality show

Sumiu?! Após desistir do BBB 23, Bruno Gaga desaparece da vinheta oficial do reality show

O ex-BBB Bruno Gaga não aparece mais na vinheta oficial do BBB 23, da Globo. Na noite desta terça-feira, 21, o público reparou quando a vinheta foi exibida e a imagem do rapaz não foi exibida. A mudança aconteceu após ele desistir do reality show na última sexta-feira.

O reality show costuma exibir a vinheta completa na edição de terça-feira e a tradição é apenas mudar a cor da imagem dos participantes que são eliminados ao longo da temporada. Porém, como Bruno apertou o botão da desistência, ele foi apagado da vinheta e sua imagem foi totalmente ignorada.

Na nova vinheta, o público vê as imagens dos participantes em ordem alfabética. Assim, com a exclusão de Bruno, a vinheta exibiu a imagem de Bruna Griphao e, na sequência, a imagem de Cara de Sapato.

Nas redes sociais, o sumiço de Bruno da vinheta deu o que falar e vários internautas comentaram sobre o assunto. “Tiraram o Bruno da vinheta ou tô doida?”, disse um telespectador. “Removeram o Bruno da vinheta do BBB. Eita”, escreveu outro. “Tiraram o Bruno da vinheta, quem desiste eles tiram né. Acho que foi igual com o Tiago e o Lucas”, afirmou mais um.

Tiraram o Bruno da vinheta mesmo né? Kkkkkkkkk #BBB23 — léonardo (@leonnardo_mello) February 22, 2023

O Boninho mandou deletar o Bruno Gaga da vinheta do BBB pic.twitter.com/MyyADhdB3K — Blito (@LoucoDasSeries) February 22, 2023

Bruno explica sua decisão de sair do BBB 23 em depoimento no confessionário

Em sua última aparição na casa do BBB 23, Bruno deu um depoimento no confessionário sobre a sua decisão de apertar o botão da desistência. Ele falou dos seus sentimentos durante o confinamento.

“O medo, a insegurança, a tristeza, a angústia, vários sentimentos ruins que eu nunca senti lá fora, foi o que me atingiu aqui dentro. Por isso que eu decidi apertar o botão para ficar feliz comigo mesmo, me sentir bem. Eu estava me machucando, estava com medo de me adoecer, porque a minha alma já estava adoecida. Eu estava com adoecer o meu corpo físico, por isso que eu tomei essa decisão hoje. Eu falei: 'meu Deus, que seja feita a sua vontade, desculpe qualquer coisa'”, disse ele.

E completou: “A minha família, ao Brasil e ao meu público que estava torcendo por mim, foi algo muito além, quero pedir só desculpas. Porque esse Bruno Gaga, que estava se sentindo sozinho e isolado, triste, não sou eu, a pressão do jogo que fez acontecer isso. Por isso que eu decidi apertar o botão da desistência. É uma pena para mim, mas eu só quero me sentir bem, me sentir melhor”.