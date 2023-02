BBB 23: Cezar detona Ricardo após ser tirado do VIP: "Sem empatia"

Cezar, o líder da semana, lamentou a atitude de Ricardo de tirá-lo do VIP

Na tarde deste sábado, 18, enquanto cumpria o Castigo do Monstro, Cezar conversou com Amanda e Cristian sobre a decisão de Ricardo de tirá-lo do VIP após vencer a prova do Anjo do BBB 23.

Tudo começo quando Cristian tocou no assunto. "O cara ganhou o Líder, é aniversário do cara", reclamou o empresário, citando que o aliado fará aniversário na próxima sexta-feira, 24.

Ao ouvir o colega de confinamento, Cezar explicou para a médica que ficou chateado, já que na última semana ele já foi escolhido para o Castigo do Monstro, e depois conquistou a liderança após vencer a prova de resistência.

"Na semana do meu aniversário e na semana que é superimportante pra mim, porque é Carnaval. Não dormi direito (...), a única coisa que eu consegui aqui dentro, que me deixou assim feliz e grato comigo mesmo, o cara conseguiu ainda ser egoísta ao ponto de me tirar e sair", lamentou ele.

Em seguida, o líder explicou que os integrantes do VIP chegaram a comprar os ingredientes para preparar um bolo de aniversário para ele, contudo, como está na Xepa, não poderá comer. "É muito sobre quem você é. Entendo do jogo, entendo de tudo, mas acho que é ser muito sem empatia", finalizou.

Indicação ao Paredão

Antes mesmo de ser tirado do VIP, Cezar já tinha deixado claro que iria indicar Ricardo ao paredão. A revelação aconteceu durante uma conversa com Fred Nicácio, Key Alves, Gustavo e Gabriel Santana no quarto do líder.

"Gente, só para vocês ficarem cientes. Acho que todo mundo já sabe. Eu não voto no Cris. Pelo líder, eu não voto nele. Mesmo sabendo que a gente jogava em grupo, ele nos traiu, eu não consigo votar nele. Hoje o meu embate pessoal é com o Alface, sabe?", disse ele, e completou: "É completamente incoerente eu votar no Cris e não votar no Alface. Meu embate pessoal é com o Alface. Ele me falou muita coisa que me magoou, sabe?".

