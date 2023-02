BBB 23: Líder, Cezar Black revela quem vai indicar ao paredão

Após vencer a prova do líder de resistência, Cezar Black define quem é o seu alvo para indicar ao paredão do BBB 23

O líder Cezar Black já definiu quem vai indicar ao paredão da semana no BBB 23, da Globo. Durante a madrugada deste sábado, 18, ele contou que já escolheu o seu alvo e revelou o motivo. “Meu embate pessoal”, disse ele.

Após vencer a prova do líder de resistência, o enfermeiro contou que quer indicar Ricardo, o Alface, para o paredão. Ele contou sobre a sua decisão em uma conversa com Fred Nicácio, Key Alves, Gustavo e Gabriel Santana no quarto do líder.

“Gente, só para vocês ficarem cientes. Acho que todo mundo já sabe. Eu não voto no Cris. Pelo líder, eu não voto nele. Mesmo sabendo que a gente jogava em grupo, ele nos traiu, eu não consigo votar nele. Hoje o meu embate pessoal é com o Alface, sabe?”, disse ele, e completou: “É completamente incoerente eu votar no Cris e não votar no Alface. Meu embate pessoal é com o Alface. Ele me falou muita coisa que me magoou, sabe?”.

Por fim, Cezar cravou: “O Alface já vai pela minha indicação”.

Cristian compra o Poder Curinga no BBB 23

Na manhã deste sábado, 18, o brother Cristian se tornou o novo dono do Poder Curinga. Ele fez o maior lance no leilão pelo poder e recebeu uma missão que vai mexer com a formação do paredão neste domingo, 19.

Nesta semana, o Poder Curinga é o Poder do Silêncio. Com isso, Cristian poderá escolher um dos colegas para não votar neste domingo. Por enquanto, o rapaz não sabe qual é o seu poder, ele só descobrirá na formação do paredão.

No domingo, o anjo vai dar a imunidade parauma pessoa e o líder indicará um brother ou sister para o paredão. Logo depois, Cristian usará o seu poder curinga e a casa fará a votação aberta na sala. O emparedado pela prova do líder terá o poder do contragolpe. Por fim, os emparedados fazem a prova bate-volta.