BBB 23: Cezar Black descobre traição de Amanda e confronta sister: ''Confiei''

Após não receber imunidade relâmpago de Amanda, Cezar Black descobre que levou voto da sister, pessoa que se negou a votar por consideração

Após se recusar em votar em Amanda por consideração, Cezar Black foi surpreendido ao descobrir que além de não ter sido escolhido pela sister para ganhar uma imunidade relâmpago também foi o segundo voto da médica no confessionário. Nesta segunda-feira, 03, o enfermeiro desabafou com ela sobre o ocorrido.

Na área externa da casa, Amanda sentou ao lado de Cezar no gramado para explicar que precisou dar o segundo voto do Paredão nele por conta de estratégia, pois pensou que seria a única chance dela não ir para a berlinda.

O enfermeiro então comendou que já imaginava que as sisters do Quarto Deserto votariam nele: "Eu não voto em você, porque realmente eu gosto muito de você e tenho muita afinidade contigo". O brother revelou até comprou briga com os participantes do Quarto Fundo do Mar por não votar na médica: "Tá até uma indisposição lá comigo. Não votei em você, porque não quis mesmo".

Então Black confrontou Amanda por ela ter dito que não votaria nele. "Eu confiei no que você me disse, que não votaria em mim. Não é questão de primeira ou segunda opção", disparou. "Foi aquela nuance do eu perguntar e você dizer que não. E aí, por mudar a dinâmica você fez o certo pra você, se proteger. Então, não tiro sua razão", explicou Cezar.

A formação do Paredão deste domingo, 02, deixou os brothers surpreendidos com a dinâmica da semana. No confessionário, os participantes tiveram que escolher duas pessoas para votar e Amanda surpreendeu ao escolher Cezar Black como sua segunda opção depois colocar Marvvila como primeira.

Sem saber que a médica o tem como alvo, o enfermeiro se recusou em votá-la, afirmando que não faria isso por tê-la como uma pessoa próximo. Contudo, ele acabou se surpreendendo ao ver que a sister não deu a imunidade relâmpago para ele, mas sim para Fred Nicácio.

As duas pessoas mais votadas pela casa, Amanda e Larissa, tiveram que escolher cada uma, um brother para ser imunizado e não ir para a berlinda. Cezar Black quase parou no Paredão se não fosse a Prova Bate e Volta e os internautas logo comentaram a situação irônica que o enfermeiro enfrentou. Afinal, ele afirmou no confessionário que não votaria na médica.

"A Amanda votou no Cezar kkkkkkkkkkkk A AMIGA DO PEITO, IGUAL CATARRO, VOTOU NO AMIGO! PASSADA!", exclamou uma telespectadora."Acorda, Cezar Black", aconselhou um internauta. "Cezar Black descobrindo que foi de trouxa", apontaram outros.

Veja:

Cezar mais uma vez provando que é possível jogar com honestidade e integridade.

É sobre ser leal as pessoas, sentimentos e não voltar atrás na sua palavra.

Isso é pra além do jogo, é pra vida...#BBB23 FORÇA BLACK pic.twitter.com/oYLGbxuLWt — Vogalarga ⚓ (@vogalarga) April 3, 2023

A Amanda votou no Cezar kkkkkkkkkkkk A AMIGA DO PEITO, IGUAL CATARRO, VOTOU NO AMIGO!!!! PASSADA!!!!



larissa Aline Alface Fredão Marvvila Sarah tadeu Domitila força black Amanda e Larissa Deserto Docshoes pic.twitter.com/EFHJQyraQ1 — 👊 (@angelica_cvb) April 3, 2023

acorda cezar black 🗣️ — du𖣻 foi no rock in bieber (@gwsanrio) April 3, 2023